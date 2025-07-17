Боец ГУР сказал, действительно ли Буданов участвовал в операциях

Руководитель спецподразделения "Тимура" в одном из своих интервью заявлял об участии Кирилла Буданова в операциях "на море и на воде". На суше были операции, во время выполнения которых глава ГУР был неподалеку.

Об этом 24 Каналу рассказал "Роланд" – боец шестого отряда специальных действий в составе спецподразделения "Тимура". По его словам, этому надо поучиться многим руководителям.

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"В тех операциях, в которых я участвовал на воде, лично с Кириллом Алексеевичем не пересекался. Но на суше были такие операции, где он был недалеко. По моему мнению, это момент, которому стоило учиться многим руководителям", – сказал он.

Есть определенные уроки из истории. Например, действия Джорджа Смита Паттона, американского генерала Второй мировой войны, который приказывал генералам своей армии ежедневно посещать фронт и солдат. Для людей важно видеть присутствие высокопоставленных лиц, чтобы они понимали, как работает их личный состав, их проблемы, потребности.

Без понимания этих вещей, проблем каждого солдата, офицерского состава, того, какая обстановка на поле боя, осуществлять грамотное руководство невозможно. Поэтому мне кажется, многим генералам стоило бы взять пример с нашего руководителя,

– добавил боец.

Напомним, Кирилл Буданов заявил, что прекращение огня нужно достичь как можно быстрее. По его словам, достичь этого до конца 2025 года вполне реально. Более того, сделать это не сложно.