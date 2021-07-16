Шаг к независимости: как принимали декларацию о государственном суверенитете Украины

16 июля свой День рождения отмечает Декларация о государственном суверенитете. В этот день в 1990 году депутаты Верховного Совета Украинской ССР решили править страной независимо от Кремля.

Этот документ стал судьбоносным. И фактически он является первым шагом к провозглашению независимости. "За" – 355, "против" – 4, при этом "воздержался" 1 депутат – так более 30 лет назад Украина, которая была в составе СССР, впервые официально заявила, что хочет быть независимой.

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День провозглашения Декларации стал праздничным, назначили выходной. Украинцы вышли на улицы с демонстрациями. Тогда граждане в громкоговорителе заявляли: "Мы идем праздновать провозглашение независимого суверенного Украинского государства".

Ошибочно некоторые считали, что Украина уже тогда стала независима. Однако до официального принятия Акта о независимости впереди был еще год. Но одним из основных аргументов властей УССР было то, что подобные документы рассматривают парламенты других союзных республик, поэтому Декларация о суверенитете стала лишь планом и первым шагом к получению официального статуса.

В этом документе впервые прописали то, что ляжет в основу украинской Конституции – единственным источником власти является народ.

Документ заявил о намерениях провозглашения независимости

"Сегодня только первый шаг. Не тешим себя иллюзиями. Декларация – это все-таки еще только декларация. Чтобы каждая ее фраза обросла живыми мышцами, чтобы произошла новая украинская Конституция, чтобы были выработаны новые законы на основе этой декларации, нас ждет большая и тяжелая борьба", – говорил Вячеслав Чорновил в 1990 году.

16 июля 1990 года приняли Декларацию о суверенитете Украины: смотрите видео

Декларация о суверенитете провозглашала экономическую независимость, равноправие во внешних отношениях и безъядерный статус Украины. Документ также заявил о намерениях создать собственные системы:

банковскую;

ценовую;

финансовую;

таможенную;

налоговую.

И уже через год – 24 августа 1991 года – Верховная Рада наконец провозгласила Акт независимости Украины. Во время провозглашения независимости вынесли флаг Украины.