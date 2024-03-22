"Ставка. Единственная тема сегодня – энергетика.

Все доклады посвящены ликвидации последствий российских преступных обстрелов. Харьков и область, Запорожье, Днепр, Хмельницкий и область, Кривой Рог, Сумщина, Полтавщина, Одесщина, Винницкая, Франковщина и все пострадавшие города и общины.

Заслушал отчеты о ходе восстановительных работ, подключении домов к свету, воде и теплу. Обеспечение людей временным жильем и всей необходимой помощью.

Председателя правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий и «Нафтогаза» Алексей Чернышев доложили о состоянии энергосистемы и первоочередных шагах по ее укреплению и дальнейшей защите, Главком Александр Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук – о работе ПВО в эти два непростых дня.

Ставка приняла несколько закрытых решений. Но по-настоящему защитить Украину может только решение наших партнеров предоставить достаточное количество современных систем ПВО. Работаем каждый день и по этому направлению", – говорится в сообщении президента.