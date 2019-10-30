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      Принятие законопроекта 1210 ударит по рейтингам президента

      80 Читати новину українською
      Владимир Фесенко
      Владимир Фесенко / radiosvoboda.org

      Принятие законопроекта 1210 способно спровоцировать социальный взрыв.

      Об этом заявил в эфире 24 канала политический эксперт Владимир Фесенко. По его словам, причиной этого могут стать предложенные депутатами налоговые изменения, которые неминуемо приведут к закрытию большинства предприятий горно-металлургического комплекса и оставят без работы десятки тысяч украинцев.

      В том числе и в родном городе президента – Кривом Роге. Поэтому, по мнению экспертов, инициаторы законопроекта 1210 бьют не только по горно-металлургическому комплексу, но и по рейтингам действующего главы государства.

      Металлургические предприятия в основном локализованы в крупных городах. Причем некоторые из населенных пунктов находятся в зоне конфликта. Увеличение налогового бремени приведет к росту напряжения как социального, так и политического. Негативное влияние может быть и в родном городе президента – Кривом Роге. Там мощное горнодобывающее предприятие. Представьте себе, если люди окажутся на улице. О какой поддержке Зеленского тогда можно будет говорить,
      – отметил политолог.

      "Действительно, нужно искать дополнительные источники поступления, безусловно. Но парламентарии должны в первую очередь заботиться об интересах обычных украинцев, а не олигархов. Нужна определенная социальная справедливость, чтобы олигархи платили больше. Но так, чтобы не нанести вред людям, которые работают на металлургических предприятиях и чтобы не навредить экономике Украины в целом", – пояснил Владимир Фесенко.

      Напомним, профильный комитет парламента предлагает депутатам принять изменения в Налоговый кодекс, которые существенно поднимают рентные платежи на добычу руды и вводят двойное налогообложение продуктов переработки. В случае принятия этого законопроекта, экономисты и международные эксперты предупреждают об угрозе существованию гірничометалугрійній отрасли Украины, что способно привести к социальному взрыву в государстве.

      blog_ava
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      Теги: Владимир Зеленский Налоги Налоговый кодекс Новости Кривого Рога Металлургия
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