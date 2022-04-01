Принудительная депортация в Россию: алгоритм противодействий в инфографике
Российские оккупационные войска продолжают убивать мирное население Украины. А также незаконно вывозить его не территорию России.
Чаще всего оккупанты вывозят украинцев из окруженного Мариуполя в Россию. Там их отправляют в фильтрационные лагеря. Есть свидетельства, что у них забирают мобильные телефоны и документы, после чего отправляют в отдаленные российские города.
К теме СБУ занялась вывозом украинцев из Мариуполя в Россию
По данным украинских властей, российские оккупанты вывезли из Мариуполя около 30 тысяч человек в Россию или в захваченные районы Донецкой области.
В Офисе Президента разработали алгоритм действий на случай, если вы или ваши родные были принудительно депортированы российскими оккупантами
Что делать, если вы были принудительно депортированы
Храните важную информацию
- Выпишите на лист телефонные номера близких и всегда держите его при себе.
- Храните украинские документы, удостоверяющие личность.
- При первой возможности восстановите электронные версии документов в "Дие".
Держите связь с близкими
- Храните украинские сим-карты и при первой возможности устанавливайте связь с родными в Украине и сообщайте им обо всем, что с вами происходит.
Берегите свою приватность
- Очистите телефонную книгу и переписки в мессенджерах.
- Старайтесь не давать видео интервью и не комментировать депортацию для журналистов, независимо от того, кем они представляются.
Если ваши близкие были депортированы, сообщите об этом по телефонам
Для звонков в пределах Украины
- 16-48 – горячая линия Национального информационного бюро
- +38 (044) 238-15-88 – горячая линия Министерства иностранных дел Украины
- 0 (800) 507-028 – единая горячая линия территориальной обороны
- 102 – полиция
Для звонков из-за границы
+38 (044) 287-81-65 – горячая линия Национального информационного бюро