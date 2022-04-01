Принудительная депортация в Россию: алгоритм противодействий в инфографике

1 апреля 2022 , 15:37
Читати новину українською

Российские оккупационные войска продолжают убивать мирное население Украины. А также незаконно вывозить его не территорию России.

Чаще всего оккупанты вывозят украинцев из окруженного Мариуполя в Россию. Там их отправляют в фильтрационные лагеря. Есть свидетельства, что у них забирают мобильные телефоны и документы, после чего отправляют в отдаленные российские города.

К теме СБУ занялась вывозом украинцев из Мариуполя в Россию

По данным украинских властей, российские оккупанты вывезли из Мариуполя около 30 тысяч человек в Россию или в захваченные районы Донецкой области.

В Офисе Президента разработали алгоритм действий на случай, если вы или ваши родные были принудительно депортированы российскими оккупантами

Что делать, если вы были принудительно депортированы

Храните важную информацию

  • Выпишите на лист телефонные номера близких и всегда держите его при себе.
  • Храните украинские документы, удостоверяющие личность.
  • При первой возможности восстановите электронные версии документов в "Дие".

Держите связь с близкими

  • Храните украинские сим-карты и при первой возможности устанавливайте связь с родными в Украине и сообщайте им обо всем, что с вами происходит.

Берегите свою приватность

  • Очистите телефонную книгу и переписки в мессенджерах.
  • Старайтесь не давать видео интервью и не комментировать депортацию для журналистов, независимо от того, кем они представляются.

Если ваши близкие были депортированы, сообщите об этом по телефонам

Для звонков в пределах Украины

  • 16-48 – горячая линия Национального информационного бюро
  • +38 (044) 238-15-88 – горячая линия Министерства иностранных дел Украины
  • 0 (800) 507-028 – единая горячая линия территориальной обороны
  • 102 – полиция

Для звонков из-за границы

+38 (044) 287-81-65 – горячая линия Национального информационного бюро

Автор: Ігор Саджениця