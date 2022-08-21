Об этом 24 каналу рассказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов. По его словам, это один из любимых методов россии.

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Зачем россия депортирует украинцев

В качестве примера есть депортация крымских татар в 1944 году и других меньших народностей. Даже в самой российской республике во времена Советского Союза переселяли меньшинства для того, чтобы "где-то сглаживать противоречия, а где-то, наоборот, в какой-то степени их образовывать".

Стуканов отметил, что возвращение украинцев, которые сейчас депортированы, безусловно, вопрос самих этих украинцев. То есть если они осознают, что попали в "абсолютно людоедную страну", то в их интересах вернуться в Украину.

С другой стороны, безусловно, должна быть определенная системная государственная политика, которая должна разрабатываться Кабинетом Министров, относительно возвращения этих украинцев и коммуникации с ними,

– подчеркнул руководитель аналитического отдела.

По его словам, важно донести до депортированных украинцев месседж, что мы их ждем. Мы должны создать условия для их возвращения – обеспечить жильем и работой.

Также важно рассказывать, что адекватного отношения россиян к ним не будет. "Им там предназначена роль либо быть элементами российской информационной войны против Украины, либо, чтобы поднимать заброшенные и совершенно отсталые регионы россии", – отметил Стуканов.

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