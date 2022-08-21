Про це 24 каналу розповів керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов. За його словами, це один з улюблених методів росії.

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Навіщо росія депортує українців

Як приклад, є депортація кримських татар у 1944 році та інших менших народностей. Навіть у самій російській республіці у часи Радянського Союзу переселяли меншини для того, щоб "десь згладжувати суперечності, а десь, навпаки, певною мірою їх утворювати".

Стуканов відзначив, що повернення українців, які зараз депортовані, є безумовно питанням самих цих українців. Тобто якщо вони усвідомлюють, що потрапили до "абсолютно людожерної країни", то в їхніх інтересах повернутися в Україну.

З іншого боку безумовно має бути певна системна державна політика, яка має розроблятися Кабінетом Міністрів, щодо повернення цих українців та комунікації з ними,

– наголосив керівник аналітичного відділу.

За його словами, важливо донести до депортованих українців меседж, що ми їх чекаємо. Ми маємо створити умови для їх повернення – забезпечити житлом та роботою.

Також важливо розповідати, що адекватного ставлення росіян до них не буде. "Їм там призначена роль або бути елементами російської інформаційної війни проти України, або, щоб підіймати занедбані й абсолютно відсталі регіони росії, – зауважив Стуканов.

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