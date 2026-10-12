Со 130 улиц Краматорска принудительно эвакуируют детей из-за ухудшения обстановки с безопасностью, – Филишкин

В Донецкой области расширили перечень территорий, с которых несовершеннолетних будут вывозить в обязательном порядке. Новые правила эвакуации охватывают значительную часть прифронтового Краматорска.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин.

Как будет проходить выезд?

Отныне под действие этого решения подпадают 130 улиц и ряд других объектов города. Процесс выезда семей будут координировать местные военные администрации, полиция и спасатели. К работе также привлечена служба по делам детей.

Несовершеннолетних будут вывозить исключительно в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или законных представителей. Специалисты будут контролировать процесс на всех этапах: от момента сбора до прибытия в пункты приема и дальнейшего расселения в более безопасные регионы.

Все решения принимаются с одной целью – не допустить новых жертв среди детей,

– отметил Вадим Филашкин, глава Донецкой ОГА.

Чиновник призвал местных жителей не откладывать выезд, ведь ситуация с безопасностью в регионе постоянно ухудшается. Ждать, пока опасность дойдет прямо до порога дома, – это слишком большой риск для жизни.

Напомним, Россия продолжает постоянный террор над городом. В частности, утром 8 октября россияне нанесли удар по автобусам в Краматорске, в результате чего погибли 33 человека, еще 18 получили ранения. В результате атаки загорелись два автобуса и открытая территория, транспортные средства сгорели дотла.