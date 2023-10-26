Так, Харьковская ОВА планирует провести принудительную эвакуацию из 10 населённых пунктов Купянского района. Эти территории под постоянным обстрелом оккупантов, а потому уровень опасности для гражданского населения чрезвычайно высок.

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Какие причины эвакуации из опасных регионов

Враг использует все имеющееся вооружение, чтобы атаковать Украину, особенно страдают прифронтовые населенные пункты. Как отмечают в ОП, с началом зимы и морозов оккупанты могут увеличивать количество и интенсивность обстрелов. Речь идет не только об атаках на энергетическую инфраструктуру, но и на гражданские объекты. В первую очередь, от террористических действий российских захватчиков могут пострадать мирные жители с детьми в прифронтовых населенных пунктах.

Должны защитить украинских детей, минимизировать все риски во время полномасштабной войны там, где это нужно больше всего. На территории Харьковской, Донецкой и Херсонской областей объявляется эвакуация детей в более безопасные регионы,

– отмечают в Офисе Президента.

Чтобы российские пропагандисты не использовали эвакуацию из опасных районов в собственных интересах, а родители не подвергались паническим настроениям, следует соблюдать информационную гигиену. Кремлевские прихвостни неоднократно распространяли ложные новости по поводу этого, поэтому местные власти полностью освещают процесс эвакуации, чтобы каждый смог получить информацию доступно и понятно.

Оккупанты используют все возможные инструменты, чтобы посеять недоверие среди родителей, детей относительно необходимости эвакуации. Враг делает это для того, чтобы увеличить количество жертв среди мирного населения, сорвать образовательный процесс и запугать Украину.

Как происходит эвакуация

Следует отметить, что эвакуация происходит в рамках законодательства с соблюдением всех прав детей и их родителей или законных представителей. В прифронтовых населенных пунктах объявляют принудительную эвакуацию только для того, чтобы сохранить жизнь детей. Поэтому не стоит ставить знак равенства между понятиями "принудительная" и "насильственная" эвакуация, ведь говорится лишь об обязательности выезда с опасных территорий с целью спасения жизни и здоровья.

Кроме того, ребенок не останется наедине. Один из родителей, опекун или другой законный представитель несовершеннолетнего будет уезжать вместе с несовершеннолетним. Все семьи с детьми будут обеспечены соответствующими условиями пребывания с соблюдением всех норм и международных прав. При эвакуации родителей с несовершеннолетними могут вывезти к близким и родным. Если семье нет, где остановиться, то власть обязательно предоставит убежище.

Если семьи с детьми имеют какие-либо вопросы по эвакуации, то могут получить консультации от местных властей или волонтеров. При необходимости к процессу также могут привлечь психологов, которые окажут всю необходимую помощь.

В Херсонской области началась принудительная эвакуация

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин 23 октября объявил, что в ряде населенных пунктов проведут принудительную эвакуацию семей с детьми. Речь идет о населенных пунктах, которые больше всего страдают от вражеских обстрелов. По данным ОВА, в этих деревнях находятся более 700 детей.

Известно, что из Херсона уже выехало 47 семей с детьми. Прокудин подчеркнул, что из опасных населенных пунктов вывозят безвозмездно, а также предоставляют жилье в других областях Украины.