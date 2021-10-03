Принудительная эвакуация и уничтожение архитектуры: любимые места Шевченко оказались под водой
Источник:Ukraїner
Во время водной экспедиции команда Ukraїner исследовала акваторию Днепра от Киевского моря до Каневского водохранилища. Цель – рассказать о водных ресурсах Украины и инициативах, занимающихся их сохранением.
В цикле публикации "Водные ресурсы" вышла история о затопленных селах Украины и кто бережет память о них. Сегодня под водами Днепра лежат немало затопленных сел и городков.
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Причиной стало строительство во второй половине ХХ века каскада гидроэлектростанций и водохранилищ на Днепре. Для сооружения последней, Каневской ГЭС были затоплены десятки сел.
Активные жители сел, затопленных для строительства ГЭС, создали общественную организацию "Старый Днепр", которая собирает исторические сведения и рассказы очевидцев, издает книги и организовывает культурные мероприятия, среди которых – ежегодный заплыв "Дніпро ревучий".Напомним. Ukraїner – волонтерская медиаорганизация, которая в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину и презентует ее в мире.
Людей принудительно эвакуировали из сел
Из-за планового затопления сел, всех жителей должны были принудительно эвакуировать, а их дома и местные архитектурные памятники – снести. Крестьяне по-разному отреагировали на переселение, но эвакуация происходила независимо от их желания.
К началу затопления жителей в селах не осталось. Вместе с затопленными селами под водой оказалась большая часть украинской, в частности казацкой истории, ведь именно на этой территории происходили знаковые события казацкой эпохи, такие как Переяславская рада.
Ukraїner рассказал о селах, которые оказались под водой / Фото Юрия Стефаняка
В эти края очень любил наведываться Тарас Шевченко: здесь он зарисовывал местные пейзажи, описывал местность в своих стихах. Жители села Вьюнище говорят, что именно здесь Шевченко начал писать свой "Заповіт".
Шевченко очаровала красота природы, которая была в то время в этих селах: и во Вьюнище, и в Козинке, в Андруши,
– поделился уроженец села Вьюнище Борис Годун.
Он убежден, что Шевченко был очарован этими краями. В письме к своему другу и врачу Казачковскому поэт писал, что "Рая лучшего на том свете не будет, как те Андруши".
К сожалению, удалось уберечь лишь определенную часть памятников из затопленных сел. Уцелевшие дома и храмы, которые сейчас находятся в Музее народного быта в Переяславе, поддерживают в надлежащем состоянии, и все желающие могут увидеть образцы тогдашней местной архитектуры.
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Украинцы создали уникальную карту
Члены ОО "Старый Днепр" разработали карту местности, оказавшейся под водой, на которую нанесли затопленные архитектурные и природные памятники, а также обозначили места важных исторических событий.
Украинцам удалось разработать карту местности, которая оказалась под водой / Фото Юрия Стефаняка
Карту планируют перенести в виртуальную реальность / Фото Юрия Стефаняка
Эту карту впоследствии планируют использовать для проведения экскурсий по затопленным селам по Днепру. В планах – перенести карту затопленных деревень в виртуальную реальность и организовать виртуальные путешествия, чтобы все желающие могли увидеть, какой вид эти края имели до затопления.
Больше о сохранении памяти о затопленных селах – смотрите в видео Ukraїner: