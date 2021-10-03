В циклі публікації "Водні ресурси" вийшла історія про затоплені села України та хто береже пам'ять про них. Сьогодні під водами Дніпра лежать чимало затоплених сіл та містечок.

Цікаво Вартові природи: чим особливий Канівський заповідник

Причиною стало будівництво у другій половині ХХ століття каскаду гідроелектростанцій та водосховищ на Дніпрі. Для спорудження останньої, Канівської ГЕС, було затоплено десятки сіл.

Активні мешканці сіл, затоплених для будівництва ГЕС, створили громадську організацію "Старий Дніпро", яка збирає історичні відомості та розповіді очевидців, видає книги та організовує культурні заходи, серед яких – щорічний заплив "Дніпро ревучий".

Нагадаємо. Ukraїner – волонтерська медіаорганізація, яка у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну і презентує її у світі.

Людей примусово евакуйовували з сіл

Через планове затоплення сіл, усіх мешканців мали примусово евакуювати, а їхні домівки та місцеві архітектурні пам'ятки – знести. Селяни по-різному відреагували на переселення, але евакуація відбувалася незалежно від їхнього бажання.

До початку затоплення мешканців у селах не залишилося. Разом із затопленими селами під водою опинилася велика частина української, зокрема козацької історії, адже саме на цій території відбувалися знакові події козацької доби, такі як Переяславська рада.

Ukraїner розповів про села, які опинились під водою / Фото Юрія Стефаняка

В ці краї дуже любив навідуватися Тарас Шевченко: тут він замальовував місцеві пейзажі, описував місцевість у своїх віршах. Мешканці села В'юнище кажуть, що саме тут Шевченко почав писати свій "Заповіт".

Шевченка зачарувала краса природи, яка була на той час у цих селах: і у В'юнищі, і в Козинці, в Андруші,

– поділився уродженець села В'юнище Борис Годун.

Він переконаний, що Шевченко був зачарований цими краями. У листі до свого друга і лікаря Козачковського поет писав, що "раю кращого на тім світі не буде, як ті Андруші".

На жаль, вдалося вберегти лише певну частину пам'яток із затоплених сіл. Вцілілі будинки та храми, які зараз містяться в Музеї народного побуту в Переяславі, підтримують у належному стані, і всі охочі можуть побачити зразки тогочасної місцевої архітектури.

Рекомендуємо Народжене ЧАЕС: як живе наймолодше місто України Славутич – промовисті фото, відео

Українці створили унікальну карту

Члени ГО "Старий Дніпро" розробили карту місцевості, що опинилась під водою, на яку нанесли затоплені архітектурні та природні пам’ятки, а також позначили місця важливих історичних подій.

Українцям вдалось розробити карту місцевості, що опинилась під водою / Фото Юрія Стефаняка



Карту планують перенести у віртуальну реальність / Фото Юрія Стефаняка

Цю карту згодом планують використовувати для проведення екскурсій затопленими селами по Дніпру. У планах – перенести карту затоплених сіл у віртуальну реальність та організувати віртуальні подорожі, щоб усі охочі могли побачити, який вигляд ці краї мали до затоплення.

Більше про збереження пам'яті про затоплені села – дивіться у відео Ukraїner: