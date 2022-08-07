На Донбассе началась новая волна принудительной мобилизации
Источник:Главное управление разведки Минобороны
оккупанты терпят колоссальные потери на войне против Украины. Поэтому они продолжают принудительную мобилизацию жителей временно оккупированных территорий, чтобы пополнить свои резервы.
оккупанты забирают мужчин прямо с улиц. Тем временем среди принудительно мобилизованных растет недовольство из-за ужасного отношения российского командования.
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Забирают даже непригодных к службе
Новая волна принудительной мобилизации на оккупированной территории Донбасса началась 1 августа. Например, в Луганской области оккупанты пытаются восстановить боеспособность своих мотострелковых батальонов.
Мужчин забирают прямо с улиц. В Луганске за 40 минут на местном рынке выкрали грузчиков – мужчин забрали в 2 автобуса. В то же время в Алчевске людей похищают прямо на улицах. Местное население возмущено, поэтому мужчины пытаются скрываться.
В городе Хрустальный увеличили количество патрулей, без объяснений забирающих мужчин и увозящих их и военкоматы. Также оккупанты посещают предприятия и коммерческие учреждения и ищут пригодных к службе. Однако в целом часто забирают и непригодных или тех, у кого есть "отсрочка".
В то же время те, кого мобилизовали, недовольны отношением командования. Кроме того, масла в огонь подливает то, что россиянам выдают современные боекомплекты, а мобилизованным с оккупированных территорий – времен Второй мировой войны.
Потери оккупантов в войне
Причиной очередной волны принудительной мобилизации становятся колоссальные потери врага на войне. За 165 дней полномасштабного вторжения в Украину оккупанты потеряли:
- около 42 200 человек из личного состава;
- 1 805 танков;
- 4 055 боевых бронированных машин;
- 958 артиллерийских систем;
- 260 реактивных систем залпового огня;
- 132 средства ПВО;
- 223 самолета;
- 191 вертолет;
- 750 беспилотников;
- 182 крылатые ракеты;
- 15 кораблей и катеров;
- 2 978 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 86 единиц спецтехники.
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