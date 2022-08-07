На Донбассе началась новая волна принудительной мобилизации

оккупанты терпят колоссальные потери на войне против Украины. Поэтому они продолжают принудительную мобилизацию жителей временно оккупированных территорий, чтобы пополнить свои резервы.

оккупанты забирают мужчин прямо с улиц. Тем временем среди принудительно мобилизованных растет недовольство из-за ужасного отношения российского командования.

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Забирают даже непригодных к службе

Новая волна принудительной мобилизации на оккупированной территории Донбасса началась 1 августа. Например, в Луганской области оккупанты пытаются восстановить боеспособность своих мотострелковых батальонов.

Мужчин забирают прямо с улиц. В Луганске за 40 минут на местном рынке выкрали грузчиков – мужчин забрали в 2 автобуса. В то же время в Алчевске людей похищают прямо на улицах. Местное население возмущено, поэтому мужчины пытаются скрываться.

В городе Хрустальный увеличили количество патрулей, без объяснений забирающих мужчин и увозящих их и военкоматы. Также оккупанты посещают предприятия и коммерческие учреждения и ищут пригодных к службе. Однако в целом часто забирают и непригодных или тех, у кого есть "отсрочка".

В то же время те, кого мобилизовали, недовольны отношением командования. Кроме того, масла в огонь подливает то, что россиянам выдают современные боекомплекты, а мобилизованным с оккупированных территорий – времен Второй мировой войны.

Потери оккупантов в войне

Причиной очередной волны принудительной мобилизации становятся колоссальные потери врага на войне. За 165 дней полномасштабного вторжения в Украину оккупанты потеряли:

около 42 200 человек из личного состава;

1 805 танков;

4 055 боевых бронированных машин;

958 артиллерийских систем;

260 реактивных систем залпового огня;

132 средства ПВО;

223 самолета;

191 вертолет;

750 беспилотников;

182 крылатые ракеты;

15 кораблей и катеров;

2 978 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

86 единиц спецтехники.

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