Готовилась к нападению еще с 2014 года: как россия использовала принудительную мобилизацию
Источник:Крымская правозащитная группа
россия начала принудительную мобилизацию на оккупированных украинских территориях еще в 2014 году. Правозащитники предупреждают, что принудительная мобилизация на захваченных территориях стала массовым явлением.
Если украинец сражается против Украины – это считается военным преступлением. Однако координатор общественной организации "Восток-SOS" Наталья Каплун, помогающая жертвам российской агрессии с 2014 года, рассказала, что к ним часто обращались мужчины, которых принудительно мобилизовали, но они не хотели воевать против Украины.
К теме Оккупанты в Мариуполе рассылают смс с призывом мобилизоваться в их армию
С оккупированных территорий россияне мобилизовали сотни тысяч мужчин
После 20 февраля 2022 года оккупанты начали массово мобилизовать людей с оккупированных территорий в свои вооруженные силы, угрожая расправой. Но действительно первая волна принудительной мобилизации началась еще в 2014 году.
Директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский рассказал, что в прошлом году россияне провели 8 принудительных мобилизаций в оккупированных Луганской и Донецкой областях и реализовали программу набора боевых резервов. Этот проект фактически являлся подготовкой к полномасштабной мобилизации военного времени.
С мая 2021 они уже отработали схему: приезжали на заводы, насильно брали мужчин и отвозили на военные полигоны для обучения. Когда началась полномасштабная война, именно этих резервистов начали отправлять на фронт.
– сказал Лисянский.
Согласно подсчетам Павла Лисянского, россияне принудительно мобилизовали более 100 000 жителей захваченных украинских территорий, многих из них отправили на передовую. В первые 2 месяца полномасштабной войны было убито не менее 23 000 человек.
россия не считает погибших принудительно мобилизованных
Потери принудительно мобилизованных не засчитываются в потери российской армии. В кремле это называют "потери союзных войск".
Некоторые жители оккупированных территорий согласились служить добровольно, но многих из них к этому принудили. Кроме этого, россия инициировала процесс принудительной мобилизации и в Крыму, еще в 2014 году.
Крымская правозащитная группа в партнерстве с генеральной прокуратурой Крыма подготовила заявление в Международный уголовный суд (МКС) о процессе незаконного призыва на военную службу.
У людей, которые остались на оккупированных территориях, нет выбора: не все могут уехать. За восемь лет оккупации мы все говорили о том, как россия совершает военные преступления, как она преследует тех, кто не хочет служить в ее вооруженных силах. А теперь, кроме Крыма и Донецкой и Луганской областей, появились новые оккупированные территории. Поэтому россия продолжит практику принудительного призыва, потому что человеческие ресурсы заканчиваются,
– рассказала исследовательница из Крымской правозащитной группы Ирина Седова
Согласно ее данным, с 2014 года пройти военную службу в армии страны-агрессора были вынуждены более 34 тысяч крымчан.
К теме – до Крыма смогло достать уникальное украинское оружие: смотрите видео