Кремль может аннексировать оккупированные территории еще до 1 октября: куда спешит путин

Путин хочет как можно быстрее аннексировать оккупированные украинские территории. Все потому, что диктатор планирует бросить украинцев в бой против своей страны.

Так, аннексия оккупированной Украины может произойти до или после 1 октября. Если это произойдет, кремль, скорее всего, прикажет минобороны включить гражданских украинцев с оккупированных территорий в мобилизационный цикл, то есть постарается привлечь их к борьбе против Украины.

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Украинцев снова "выделили"

Гражданские лица не отвечают юридическим критериям текущего приказа кремля о частичной мобилизации. Согласно приказу, мобилизовывать должны только тех людей, у которых есть опыт службы в российской армии. Однако в планах диктатора все украинские мужчины с оккупированных территорий в возрасте от 18 до 27 лет будут иметь право на военную службу.

Стоит отметить, что россия уже мобилизовала украинцев на войну с Украиной. Оккупационный губернатор Севастополя михаил развожай 25 сентября заявил, что в рамках приказа путина российские власти мобилизовали около 2 000 мужчин в Крыму и Севастополе. При этом не стоит забывать, что раньше оккупанты насильно мобилизовали украинских мирных жителей из всех оккупированных областей Украины.

Кремль уже начинает формировать особенности приказа

Российские власти уже поставили условия для мобилизации большего количества украинских мужчин после официального оформления аннексии:

мужчинам в возрасте младше 35 лет не разрешают покидать оккупированный Херсон,

в Мелитополе оккупантам поручили до 10 октября сформировать "добровольческий" батальон численностью 3 000 человек,

известно, что в Сватово Луганской области и в самом Луганске оккупанты отдали приказы мобилизовать всех мужчин в этих районах.

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