Дикарские порядки оккупантов
Продолжают депортировать в рф местных жителей, например пожилую женщину, у которой двух сыновей принудительно мобилизовали (уже пришли похоронки), отправили на Дальний Восток из Снежного.
Злободневное Зачем Банковая устроила хитрую рокировку с Бакановым и Венедиктовой
Начался процесс "агитации" до "референдума" по аннексии временно оккупированных рф территорий Украины.
Незаконные вооруженные формирования на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проводят принудительную мобилизацию студентов 2 – 5 курсов и отправляют на фронт.
Актуальное Почему украинцам не стоит бояться страшилок шойгу о наступлении на всех фронтах
Все эти темы в ближайшие три дня обсуждать не будет смысла, информационное поле будет забито теориями конспирологии.
P.S. Я, конечно, не против, свобода слова есть свобода слова.
Обратите внимание – Лисянский рассказал о настроениях путина в отношении кадыровцев: смотрите видео