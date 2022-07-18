Дикунські порядки окупантів

Продовжують депортувати до рф місцевих жителів, наприклад літню жінку, у якої двох синів примусово мобілізували (вже прийшли похоронки), відправили на Далекий Схід зі Сніжного.

Злободенне Навіщо Банкова влаштувала хитру рокіровку з Бакановим та Венедіктовою

"МДБ" незаконних збройних формувань на окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжує арешти місцевого населення через тотальний пошук місцевих навідників, які, на їхню думку, наводять ракети ЗСУ на місцеві склади.

Розпочався процес "агітації" до "референдуму" з анексії тимчасово окупованих РФ територій України.

Незаконні збройні формування на окупованих територіях Донецької та Луганської областей проводять примусову мобілізацію студентів 2 – 5 курсів та відправляють на фронт.

Актуальне Чому українцям не варто боятися жахачок шойгу про наступ на усіх фронтах

Усі ці теми в найближчі три дні обговорювати не буде сенсу, інформаційне поле буде забите теоріями конспірології.

P.S. Я, звичайно, не проти, свобода слова є свобода слова.

Зверніть увагу – Лисянський розповів про настрої путіна щодо кадировців: дивіться відео