Дикунські порядки окупантів
Продовжують депортувати до рф місцевих жителів, наприклад літню жінку, у якої двох синів примусово мобілізували (вже прийшли похоронки), відправили на Далекий Схід зі Сніжного.
Злободенне Навіщо Банкова влаштувала хитру рокіровку з Бакановим та Венедіктовою
Розпочався процес "агітації" до "референдуму" з анексії тимчасово окупованих РФ територій України.
Незаконні збройні формування на окупованих територіях Донецької та Луганської областей проводять примусову мобілізацію студентів 2 – 5 курсів та відправляють на фронт.
Актуальне Чому українцям не варто боятися жахачок шойгу про наступ на усіх фронтах
Усі ці теми в найближчі три дні обговорювати не буде сенсу, інформаційне поле буде забите теоріями конспірології.
P.S. Я, звичайно, не проти, свобода слова є свобода слова.
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