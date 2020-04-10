Принудительная обсервация: может ли полиция заставить быть дома

Несмотря на закрытие границ в Украину продолжают возвращаться наши граждане, которые по приезду должны быть на самоизоляции. Однако не все придерживаются этих рекомендаций. Некоторые даже убегают из мест обсервации.

Может ли полиция силой заставить украинцев оставаться дома или в специально определенных местах обсервации – журналистке 24 канала объясняет адвокат, кандидат юридических наук Денис Головин.

"Заробитчане" на контроле у соседей

Наказание за нарушение самоизоляции следует рассматривать с двух ракурсов. Во-первых, это реакция окружающих и, во-вторых, с точки зрения законности.

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В этом контексте вспоминается случай, который произошел в Черкасской области несколько недель назад. В одно из сел с заработков в Польше вернулся молодой парень и вместо того, чтобы 2 недели быть дома, он начал вести бурную деятельность: ходил в магазин, к друзьям и тому подобное. Через пару дней после возвращения в село приехала скорая, из которой вышли врачи в спецодежде и всю семью забрали в больницу. Свидетелями чего стало немало односельчан, которые искренне испугались, увидев врачей в защитных костюмах. Оказывается, у парня по приезду брали анализ, который подтвердил наличие COVID-19. Все места, куда ходил парень и его родные, обработали, а по селу ездила полиция и в громкоговоритель всех призвала быть дома. После этого случая односельчане на парня и всю его семью смотрят искоса и уже сами контролируют, чтобы семья придерживалась условий самоизоляции. В то же время, приводят в пример другую соседку, которая приехала из Италии и вежливо была на самоизоляции две недели.

О наказании для нарушителей карантина смотрите здесь:

Такова реакция на несоблюдение требований самоизоляции односельчан. Подобные ситуации не редкость. Но что по этому поводу говорит закон?

Адвокат Денис Головин отмечает, что удерживать человека в обсервации без законных оснований – это поступок, который подпадает под нормы Уголовного кодекса, наказание за которое прописано в одной из статей: "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Во-вторых, в законе "О Национальной полиции" предполагается, что выполнение других, то есть дополнительных, полномочий может быть возложено на полицию исключительно законом. Пока нет ни одного закона, который бы расширял перечень полномочий полиции на время карантина.

Принудительная госпитализация

Наше законодательство обязывает врачей получить согласие пациента на лечение. Это требование детализируется в "Порядке госпитализации пациентов бригадами скорой помощи в лечебно-профилактические учреждения". В документе отмечается, что после осмотра и оказания медицинской помощи руководитель бригады при наличии показаний должен получить согласие пациента (его родственников или законных представителей) на госпитализацию.

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В то же время, этот же порядок указывает на то, что в случае выявления или подозрения у пациента карантинной инфекции врачи скорой действуют в соответствии с законом "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" и нормативно-правовых актов Минздрава.

А в вышеупомянутом законе записано, что только уже больные особо опасными инфекционными болезнями в случае отказа от госпитализации подлежат принудительному стационарному лечению. Носители возбудителей указанных болезней и люди, которые имели контакт с такими больными, подлежат обязательному медицинскому надзору и карантину в установленном порядке. Это по своему содержанию является ограничением свободы.

Процедура обязательной госпитализации больных коронавирусом или любыми другими опасными инфекционными заболеваниями, ответственность за уклонение от обязательного медицинского осмотра и госпитализации действующим законодательством не предусмотрена. То есть норма существует, а процедуры нет,

– говорит Денис Головин.



Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

Тем более принудительная изоляция применяется только к больным туберкулезом, которые опасны для окружающих и отказываются от лечения, а также к людям с психическими расстройствами.

Как доказать, что болен

По общему правилу для подтверждения факта болезни нужны соответствующие диагностические лекарственные документы установленного образца. Если их нет, принудительная госпитализация (как и помещение в обсерваторий) является незаконной и свидетельствует о факте превышения полномочий врачей и других лиц, наделенных властными полномочиями. То есть теми же полицейскими.

По мнению адвоката, в таком случае необходимо реагировать как на любые противоправные действия, направленные на ограничение конституционного права на свободу и неприкосновенность человека.

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Денис Головин объясняет, что в нашей Конституции указано следующее: "...человек без добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам". По поводу "опытов" и медицинского вмешательства можно было бы подискутировать, но иной трактовки нет, поэтому понимаем их как "лечение больного". Другими словами, это требование уважения и предоставления права на достоинство по отношению к каждому человеку.

Актуальной для нашей страны является позиция Европейского Суда по правам человека, который сказал: "При оказании медицинской помощи, даже если отказ от такой помощи может привести к летальному исходу, принудительное медицинское вмешательство без согласия совершеннолетнего, дееспособного пациента является вмешательством в его личную неприкосновенность и посягательством на права, гарантированные Конвенцией".



Врачу виднее, нужно ли госпитализировать больного или нет / Фото https://pixabay.com

То есть, "право" занимает позицию того, что принудительное лечение (то есть и принудительная госпитализация, обсервация) является незаконным.

В то же время Головин напоминает, что каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц. Это конституционное право любого лица.

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В то же время, не стоит забывать, что из-за легкомысленности человек, который недавно вернулся из-за границы, может подвергать опасности окружающих. И тогда уже избежать наказания не получится. Ведь если в суде будет доказано, что он заразил других, придется заплатить от 17 до 51 тысячи гривен или и пойти в тюрьму на срок до 3 лет.

Если же последствиями такого бездумья будет чья-то смерть, тогда таким любителям погулять грозит заключение от 5 до 8 лет.