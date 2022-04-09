Принудительно эвакуированных в Россию украинцев оккупанты возвращают в Донецкую область

Российские боевики перед началом полномасштабной войны против Украины вывозили жителей временно оккупированных территорий в Россию. Однако сейчас они возвращают их назад.

Российские боевики с 18 февраля вывозили людей из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Россию. В первую очередь детей, женщин, пожилых людей и людей с инвалидностью.

Заметьте В Мариуполе усиленно работают мобильные крематории: какие районы зачистили

Украинцев возвращают назад

Российские власти приказали боевикам вернуть людей в Донецкую область по их месту регистрации проживания.

Принудительное возвращение гражданского населения на территории, где проходят военные действия, является прямым нарушением статьи 2 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод и может привести к умышленному лишению жизни граждан Украины,

– подчеркнула Денисова.

Напомним, что с 18 февраля боевики на Донбассе объявили об эвакуации жителей временно оккупированных территорий в Россию. Людей увозили в Ростовскую область. Причиной "эвакуации" стали заявления главарей боевиков о том, что Украина готовит наступление на Донбасс, а через 6 дней Россия вторглась на территорию нашего государства и начала полномасштабную войну.

Интересно – оккупанты снова попали в цистерну с азотом возле Рубежного: смотрите видео