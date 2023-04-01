В УПЦ МП сообщили, что суд согласовал принудительный повод митрополита Павла (Лебедя) на заседание по избранию ему меры пресечения. Оно состоится сегодня в 18:30.

Смотрите также: Пророссийскую гидру нужно выгонять из украинской Лавры: сколько еще будет продолжаться сопротивление УПЦ МП

Паша "Мерседес" проходит обследование в больнице

Адвокат митрополита Чекман в комментарии Суспильному сообщил, что Лебедь сейчас проходит обследование в больнице, а принудительный повод считает давлением.

Напомним, что сначала сообщалось о том, что Шевченковский районный суд Киева перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу. Причина – состояние здоровья Паши Мерседеса. Отмечалось, что он состоится в понедельник, 3 апреля, в 9:00.

Все, что известно о деле против Паши "Мерседеса"

СБУ подозревает Пашу "Мерседеса" в нарушении равноправия граждан, а также оправдывании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины.

Отметим, что Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, оправдывающие или отрицающие действия страны-агрессора. Это подтвердила и инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза.

Вручение подозрения Паше "Мерседесу" попало на видео – смотрите по ссылке.

Доказательства СБУ

В СБУ заверили, что у них есть обоснованные доказательства против Павла. Обнародовали его перехваченные разговоры, где Павел Лебедь радовался тому, что в Херсоне "русские флаги". Он говорит, что якобы люди из-за этого "довольны".