В УПЦ МП повідомили, що суд погодив примусовий привід митрополита Павла (Лебедя) на засідання з обрання йому запобіжного заходу. Воно відбудеться сьогодні о 18:30.

Дивіться також Проросійську гідру треба виганяти з української Лаври: скільки ще триватиме спротив УПЦ МП

Паша "Мерседес" проходить обстеження в лікарні

Адвокат митрополита Чекман у коментарі Суспільному повідомив, що Лебідь зараз проходить обстеження в лікарні, а примусовий привід вважає тиском.

Нагадаємо, що спершу повідомлялося про те, що Шевченківський районний суд Києва переніс розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу митрополиту УПЦ МП Павлу. Причина – стан здоров'я Паші "Мерседеса". зазначалося, що воно відбудеться в понеділок, 3 квітня, о 9:00.

Все, що відомо про справу проти Паші "Мерседеса"

СБУ підозрює Пашу "Мерседеса" у порушенні рівноправності громадян, а також у виправдовуванні й запереченні збройної агресії Росії проти України.

Зазначимо, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза.

Вручення підозри Паші "Мерседесу" потрапило на відео – дивіться за посиланням.

Докази СБУ

В СБУ запевнили, що мають обґрунтовані докази проти Павла. Оприлюднили його перехоплені розмови, де Павло Лебідь радів через те, що у Херсоні "російські прапори". Він каже, що нібито люди через це "довольні".