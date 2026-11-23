Трижды проигнорировал повестки: ВСК обратится в полицию по поводу принудительного вызова Федорова
23 ноября временная следственная комиссия обратилась в полицию для принудительного привода Михаила Федорова. Бывший министр обороны трижды проигнорировал приглашения на заседания, посвященные операции "Мидас".
Как сообщают корреспонденты hromadske, за соответствующую инициативу проголосовали 8 из 14 членов парламентской комиссии. Очередное заседание народные избранники предварительно запланировали на 7 декабря.
Каковы подробности?
Председатель ВСК, народный депутат Алексей Гончаренко, подчеркнул необходимость услышать позицию бывшего чиновника напрямую.
У комиссии возникло очень много вопросов к господину Михаилу. Хочется получить на них ответы,
– отметил Гончаренко.
Объяснения по поводу операции "Мидас"
Впервые на заседание для дачи показаний экс-министра вызвали еще в августе.
В письме к Федорову подчеркивалось, что его личное присутствие необходимо "для дачи объяснений и показаний в рамках исследования информации об операции "Мидас", которую НАБУ обнародовало 11 ноября 2025 года".