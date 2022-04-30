Принуждают к сотрудничеству: в Мариуполе оккупанты охотятся даже за коммунальщиками

Российские оккупанты заставляют коммунальщиков сотрудничать с ними. Если те отказываются, то их везут в Мариуполь и "убеждают" физическими методами.

Российские оккупанты разыскивают коммунальщиков в Никопольском районе Днепропетровской области и Мангушском районе Донецкой области. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 30 апреля.

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По его словам, у захватчиков катастрофически не хватает коммунальщиков.

В связи с катастрофической нехваткой хотя бы минимально квалифицированных кадров в коммунальной сфере, оккупанты усилили "поиск" силами ФСБ и МББ коммунальщиков и работников бюджетной сферы,

– говорится в сообщении.

Если коммунальщики отказываются сотрудничать, их везут в Мариуполь. А там уже убеждают физической силой. Известны факты принуждения спасателей, пожарных и работников коммунальных предприятий.

Ситуация в Мариуполе 30 апреля

В дома мариупольцев российские оккупанты заселяют чужих людей. Захватчики решили забрать жилье у людей, пока они в убежищах.

Эвакуацию из города ждут более 1 000 гражданских и 600 раненых.

Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ "Волына" попросил президента Турции Эрдогана применить "экстракшн" и эвакуировать людей на территорию Турции.

Папа Римский Франциск тоже просил Путина, чтобы тот освободил людей из "Азовстали". Диктатор отказывал.

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