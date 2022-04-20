Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ночном обращении за 20 апреля.
Контекст Украина предлагает Европейскому Энергосообществу полностью запретить топливо из России
В настоящее время украинские и международные эксперты работают над программой полного запрета использования российского топлива.
По словам Зеленского, разработку первоначального плана возглавили Андрей Ермак и Майкл МакФол.
Когда будут имплементированы все ключевые направления, указанные в этом плане, Россия упустит возможность финансировать военную машину,
– подчеркнул Зеленский.
В частности, план предусматривает запрет покупки, импорта, передачи и транспортировки энергетических товаров, которые происходят, производятся или перерабатываются в России.