Про це заявив президент Володимир Зеленський у нічному зверненні за 20 квітня, повідомляє 24 канал.

Контекст Україна пропонує Європейському Енергоспівтовариству повністю заборонити паливо з Росії

Наразі українські та міжнародні експерти працюють над програмою повної заборони на використання російського палива.

За словами Зеленського розробку початкового плану очолили Андрій Єрмак та Майкл Мак-Фол.

Коли будуть імплементовані усі ключові напрямки, зазначені у цьому плані, Росія втратить можливість фінансувати воєнну машину,

– наголосив Зеленський.

Зокрема, план передбачає заборону купівлі, імпорту, передачі, та транспортування енергетичних товарів, які походять, виробляються або переробляються в Росії. Також обмеження торкнуться банківського сектору, експорту та імпорту товарів.

Серед найсуттєвіших кроків, які повинні відбутися найближчим часом, – нафтове ембарго та повне обмеження постачання нафтопродуктів з Росії.

Дивіться вечірнє звернення Зеленського за 20 квітня: