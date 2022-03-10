Приоритет руководства страны сегодня – это эвакуация гражданских, – Резников

Алексей Резников заявил, что в настоящее время руководство государства работает над тем, чтобы сохранить жизни наших людей. По его словам, есть приоритетные задачи.

Нужно организовать гуманитарные коридоры для эвакуации граждан из городов, подвергающихся наибольшим атакам. Об этом министр обороны сообщил во время обращения.

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Прежде всего это Мариуполь, города на Сумщине, Харьковщине, некоторые пригороды Киева. А также доставка гуманитарных грузов,

– сказал Алексей Резников.

Глава Минобороны отметил, что делается все возможное, учитывая, что россияне не держат слово.

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