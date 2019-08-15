Приравнять к народу: Зеленского просят отобрать у депутатов служебный транспорт

На официальном сайте обращений к президенту Украины опубликовали новую петицию. У Владимира Зеленского просят лишить народных депутатов права пользоваться служебным транспортом, и таким образом "приравнять народных избранников к тем, кто их нанял на работу – то есть, к народу".

Автор петиции предусматривает, впрочем, исключения: он предлагает для тех нардепов, кто имеет физические недостатки или почтенный возраст оставить возможность пользоваться служебными автомобилями.

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Однако, предоставлять таким депутатам только транспорт отечественного производства.

Интересно, что инициатива не совсем оригинальная. В 2013 году в Раде регистрировали даже законопроект, который предусматривал отбор у чиновников служебных иномарок и пересадить их на автомобили отечественного производства.

По состоянию на 14:00 15 августа петиция набрала всего 450 голосов из 25 тысяч необходимых. Зарегистрировали ее 12 августа.

Как работает сервис петиций к президенту?Украинцы могут обратиться к президенту Украины с электронными петициями через специальный раздел Официального интернет-представительства президента по адресу petition.president.gov.ua. Петицию рассмотрят, если в течение 90 дней с момента публикации она наберет более 25 тысяч подписантов. Рассматривают ее безотлагательно, а о результатах сообщают в разделе петиций на странице "С ответами" и письмом персонально автору петиции.