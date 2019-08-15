Прирівняти до народу: Зеленського просять відібрати у депутатів службовий транспорт

На офіційному сайті звернень до президента України опублікували нову петицію. У Володимира Зеленського просять позбавити народних депутатів права користуватися службовим транспортом, і таким чином "прирівняти народних обранців до тих, хто їх найняв на роботу – тобто, до народу".

Автор петиції передбачає, утім, виключення: він пропонує для тих нардепів, хто має фізичні вади або поважний вік залишити можливість користуватися службовими автомобілями.

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От тільки надавати таким депутатам тільки транспорт вітчизняного виробництва.

Цікаво, що ініціатива не зовсім оригінальна. У 2013 році у Раді реєстрували навіть законопроект, який передбачав позабирати у високопосадовці службові іномарки та пересадити їх на автомобілі вітчизняного виробництва.

Станом на 14:00 15 серпня петиція набрала лише 450 голосів із 25 тисяч необхідних. Зареєстрували її 12 серпня.

Як працює сервіс петицій до президента?Українці можуть звернутися до президента України з електронними петиціями через спеціальний розділ Офіційного інтернет-представництва президента за адресою petition.president.gov.ua. Петицію розглянуть, якщо протягом 90 днів з моменту публікації вона набере понад 25 тисяч підписантів. Розглядають її невідкладно, а про результати повідомляють у розділі петицій на сторінці "З відповідями" та листом персонально автору петиції.