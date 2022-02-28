Пришельцы с темной стороны Луны, – как отличить украинский вертолет от вражеского
Источник:телеграм-канал Верховная Рада
В Верховной Раде объяснили, как отличить украинские вертолеты от вражеских российских. Главная особенность российских вертолетов – отсутствие опознавательных знаков.
На хвосте украинских вертолетов белые полосы
Основная разница между украинскими и вражескими вертолетами в опознавательных знаках на хвостовой балке. В частности, на украинских вертолетах есть армейские белые полосы.
Это важно В Украине убито 4500 российских солдат, – Зеленский
Также на украинских вертолетах указаны опознавательные знаки Украины.
Что касается вертолетов российских оккупантов, то все надписи и опознавательные знаки закрашены, "будто это пришельцы с темной стороны Луны".
В Верховной Раде сообщили, что вертолеты России могут быть серыми или в зеленом камуфляже.
Как отличить украинский вертолет от вражеского / Фото с телеграм-канала рады
Россия потеряла 29 вертолетов
- С 24-го февраля, когда Россия нагло вторглась в Украину, государство-агрессор потеряло 29 вертолетов.
- Также украинские военные героически обезвредили 29 вражеских самолетов.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже убиты 4500 российских солдат.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.