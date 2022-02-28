Пришельцы с темной стороны Луны, – как отличить украинский вертолет от вражеского

В Верховной Раде объяснили, как отличить украинские вертолеты от вражеских российских. Главная особенность российских вертолетов – отсутствие опознавательных знаков.

На хвосте украинских вертолетов белые полосы

Основная разница между украинскими и вражескими вертолетами в опознавательных знаках на хвостовой балке. В частности, на украинских вертолетах есть армейские белые полосы.

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Также на украинских вертолетах указаны опознавательные знаки Украины.

Что касается вертолетов российских оккупантов, то все надписи и опознавательные знаки закрашены, "будто это пришельцы с темной стороны Луны".

В Верховной Раде сообщили, что вертолеты России могут быть серыми или в зеленом камуфляже.

Как отличить украинский вертолет от вражеского / Фото с телеграм-канала рады

Россия потеряла 29 вертолетов

С 24-го февраля, когда Россия нагло вторглась в Украину, государство-агрессор потеряло 29 вертолетов.

Также украинские военные героически обезвредили 29 вражеских самолетов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже убиты 4500 российских солдат.

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