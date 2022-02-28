На хвості українських гелікоптерів білі смуги


Як відрізнити український гелікоптер від ворожого / Фото з телеграм-каналу Ради

Росія втратила 29 гелікоптерів

  • З 24-го лютого, коли Росія нахабно вторглася в Україну, держава-агресор втратила 29 гелікоптреів.
  • Також українські військові героїчно знешкодили 29 ворожих літаків.
  • Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже вбито 4500 російських солдатів.

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