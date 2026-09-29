Адвокат Елена Воронкова рассказала в комментарии для"Фактов ICTV", что делать, если забронированному пришла повестка.

Нужно ли идти в ТЦК, если у тебя есть бронь, но пришла повестка?

Бронирование – это отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации. Ее предоставляют работникам органов государственной власти, оборонных предприятий и критически важной инфраструктуры.

Согласно законодательству Украины, сотрудники ТЦК не могут мобилизовать человека, имеющего бронирование. Однако сотрудники военкоматов часто злоупотребляют своими полномочиями. Из-за неосведомленности граждан они выдают повестки лицам, имеющим бронирование, направляют на прохождение ВВК и далее распределяют по воинским частям.

Адвокат рассказала, что бронирование не исключает человека из воинского учета и не лишает статуса военнообязанного. По ее словам, нужно различать понятия отсрочки (или бронирования) и полного снятия с учета, поскольку это разные юридические механизмы.

Бронирование лишь временно ограничивает возможность мобилизации человека. Поэтому даже забронированных работников могут вызвать в ТЦК или вручить им повестку.

Воронкова сказала, что это не всегда означает мобилизацию. Причинами могут быть:

уточнение персональных или учетных данных;

проверка информации;

обновление документов.

Еще одной причиной может быть направление на ВВК, в частности, если человек ранее имел статус "ограниченно годного". Кроме того, по словам правозащитницы, вызов может быть связан с другими требованиями, предусмотренными законодательством.

Также во Львовском областном ТЦК и СП рассказали, нужно ли проходить ВВК для бронирования и отсрочки. Они отметили, что ВВК оценивает состояние здоровья военнообязанного и его годность к службе. В ТЦК подчеркнули, что это важный этап мобилизационных мероприятий.