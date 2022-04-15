Пришло время Европе отправить на финансово-экономическое дно Москву, – Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк обратился к представителям Европы с предложением отправить Россию на финансово-экономическое дно.

Как он сообщил 15 апреля в твиттере, для этого необходимо полное эмбарго на российские нефть и газ.

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Экономика государства-агрессора должна последовать за крейсером "Москва"

По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, у европейских стран нет выбора, кроме как вводить эмбарго, поскольку это единственное решение цивилизованного мира. Сегодня он добавил, что такой шаг поможет утопить российскую экономику.

Украина уже отправила на дно российский крейсер "Москва". Пришло время Европе отправить на финансово-экономическое дно реальную Москву. Все, что для этого нужно – полное эмбарго на российскую нефть и газ,

– написал Подоляк.

Тем временем Владимир Зеленский заявил, что война против Украины будет продолжаться до тех пор, пока ЕС не включит эмбарго на поставку российской нефти и газа в следующий пакет санкций против России. Некоторые страны, в частности Австрия, Германия и Венгрия, активно выступают против такого решения, апеллируя к тому, что эмбарго только навредит Евросоюзу.

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