Похоже, что ролик рассчитан на вражескую аудиторию. В нем продемонстрировали успешные боевые действия украинских военных: попадание по вражеской технике, стрельбу, вылеты беспилотников.
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Ролик начинается с обратного отсчета. По-видимому, разведчики хотели сказать россиянам, что у них осталось очень мало времени. После просмотра такого мощного ролика россиянам следовало бы начать бежать, ведь потом будут бежать все.
ГУР Минобороны заинтриговало мощным роликом: видео
Какая ситуация на фронте: последние новости
- 9 июля Генштаб ВСУ сообщил, что наши воины заняли позиции на Лиманском направлении. Российские оккупанты пытались вытеснить их, но ничего не получилось. В целом на Востоке сейчас продолжаются очень активные бои. Только за сутки между ВСУ и противником было 27 боевых столкновений.
- Украинские войска продолжают продвигаться на Бердянском и Мелитопольском направлениях в Запорожской области. Там наши бойцы постепенно разрушают оборону россиян.
- Аналитики американского Института изучения войны заявили, что за 500 дней войны Россия не достигла ни одной из своих больших целей.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что на Днепровском направлении вдоль реки ситуация напряженная, однако стабильная. Наши военные уничтожили диверсионные группы россиян, пытавшихся маневрировать на лодках.