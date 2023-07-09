Как понятно из свежей сводки командования украинской армии, в целом ад сейчас – на, собственно, на Лиманском, а также на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Только на этих участках фронта было 27 боевых столкновений между ВСУ и Россией за прошедшие сутки.
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Защитники отбили оккупантов возле Спорного
Итак, хотели оккупанты прорваться в районе Спорного в Донецкой области, а именно – к западу от населенного пункта. Однако их быстро остановили украинские защитники.
На Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Спорного Донецкой области. Удачи не имел,
– говорится в сообщении Генштаба.
Где расположено Спорное в Донецкой области: смотрите на карте от DeepState
Кроме того, в сводке отмечено, что за сутки захватчики нанесли несколько авиационных ударов на Лиманском направлении в районах:
- Новосадового;
- Ивановки;
- Серебрянского лесничества;
- Спорного.
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Контрнаступление ВСУ: последнее
- Украинские войска продолжают продвигаться на Бердянском и Мелитопольском направлениях – это Запорожская область. Нашим воинам удается понемногу ломать оборону захватчиков, приближая наше государство к победе над врагом.
- В то же время, продолжается боевая работа ВСУ на Бахмутском направлении. Идет продвижение наших защитников по флангам от города-крепости. Майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман убежден, что нашим бойцам удастся выбить захватчиков из Бахмута.
- Также следует сказать, что в России безумные потери. Только за минувшие сутки Вооруженные Силы ликвидировали 600 оккупантов. В общей сложности с 24 февраля 2022 года к Кобзону отправилось 234 040 путинских воинов.