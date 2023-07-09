Як зрозуміло зі свіжого зведення командування української армії, загалом пекло зараз – на, власне, на Лиманському, а також Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Лише на цих ділянках фронту було 27 бойових зіткнень між ЗСУ та Росією за минулу добу.

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Захисники відбили окупантів біля Спірного

Отож хотіли окупанти прорватися в районі Спірного в Донецькій області, а саме – на захід від нього населеного пункту. Проте їх швидко зупинили українські захисники.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Спірного Донецької області. Успіху не мав,

– йдеться у повідомлення Генштабу.

Де розташоване Спірне на Донеччині: дивіться на карті від DeepState

Окрім того, у зведенні зазначено, що за добу загарбники завдали декілька авіаційних ударів на Лиманському напрямку в районах:

Новосадового;

Іванівки;

Серебрянського лісництва;

Спірного.

Зверніть увагу! Артилерійських обстрілів на цій ділянці лінії бойових дій зазнали понад 10 населених пунктів. Зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Берестове, Веселе, що у Донецькій області.

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