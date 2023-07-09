Як зрозуміло зі свіжого зведення командування української армії, загалом пекло зараз – на, власне, на Лиманському, а також Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Лише на цих ділянках фронту було 27 бойових зіткнень між ЗСУ та Росією за минулу добу.
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Захисники відбили окупантів біля Спірного
Отож хотіли окупанти прорватися в районі Спірного в Донецькій області, а саме – на захід від нього населеного пункту. Проте їх швидко зупинили українські захисники.
На Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Спірного Донецької області. Успіху не мав,
– йдеться у повідомлення Генштабу.
Де розташоване Спірне на Донеччині: дивіться на карті від DeepState
Окрім того, у зведенні зазначено, що за добу загарбники завдали декілька авіаційних ударів на Лиманському напрямку в районах:
- Новосадового;
- Іванівки;
- Серебрянського лісництва;
- Спірного.
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Контрнаступ ЗСУ: останнє
- Українські війська продовжують просуватись на Бердянському та Мелітопольському напрямках – це Запорізька область. Нашим воїнам вдається потрохи ламати оборону загарбників, наближаючи нашу державу до перемоги над ворогом.
- Водночас триває бойова робота ЗСУ на Бахмутському напрямку. Йде просування наших захисників по флангах від міста-фортеці. Майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман переконаний, що нашим бійцям вдасться вибити загарбників з Бахмута.
- Також слід сказати, що в Росії шалені втрати. Лише за минулу добу Збройні Сили ліквідували 600 окупантів. А от загалом від 24 лютого 2022 року до Кобзона відправилось 234 040 путінських вояків.