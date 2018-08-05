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"Пришлось лечь мордой в землю", – Аброськин о задержании криминальных "авторитетов"

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Задержание криминальных "авторитетов"
Задержание криминальных "авторитетов" / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1938572833102048

"Сходка" местных криминальных "авторитетов" состоялась на Кировоградщине. Поводом к ней были "выборы" или "назначение" определенного лица на ответственный в криминальном мире "пост" – "смотрящего" за Светловодском.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

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Также "авторитеты" собирались обсудить другие спорные вопросы.

Но все пошло не по их "утвержденному сценарию", несмотря на благословение "вора в законе" по кличке "Хохол". "Уважаемому", только что назначенному надзирателю за Светловодском, и его "друзьям" в количестве более 30 человек, таких же "мурчащих", пришлось лечь мордой в землю,
– рассказал Аброськин.

Стоит отметить, что комментарии к сообщению преимущественно скептические. Мол, все равно отпустят. В частности, один из пользователей заметил, что "рядом должны ложиться те, кого они удерживают во власти и в МВД".

Напомним, что двое криминальных "авторитетов" на Сумщине требовали деньги у местного жителя, взамен обещали не причинять ему и его семье вред насильственными действиями. Задержали их во время получения средств от пострадавшего сотрудники полиции совместно с работниками СБУ.

Теги: Криминальные новости Полиция Новости Кропивницкого Кировоградская область
Источник: 24 Канал
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