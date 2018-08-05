"Довелось лягти мордою у землю", – Аброськін про затримання кримінальних "авторитетів"

"Сходка" місцевих кримінальних "авторитетів" відбулась на Кіровоградщині. Приводом до неї були "вибори" або "призначення" певної особи на відповідальну у кримінальному світі "посаду" – "смотрящого" за Світловодськом.

Про це повідомив перший заступник начальника Національної поліції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

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Також "авторитети" збирались обговорити інші спірні питання.

Але все пішло не за їхнім "затвердженим сценарієм", попри благословення "злодія в законі" на прізвисько "Хохол". "Шановному", щойно призначеному наглядачу за Світловодськом, та його "друзям" у кількості понад 30 осіб, таких же "мурчащих", довелося лягти мордою у землю,

– розповів Аброськін.

Варто зазначити, що коментарі до повідомлення переважно скептичні. Мовляв, все одно відпустять. Зокрема, один із користувачів зауважив, що "поруч мають лягати ті, кого вони утримують у владі і в МВС".

Нагадаємо, що двоє кримінальних "авторитетів" на Сумщині вимагали гроші у місцевого мешканця, натомість обіцяли не заподіювати йому та його родині шкоди насильницькими діями. Затримали їх під час отримання коштів від постраждалого працівники поліції спільно з працівниками УСБУ.