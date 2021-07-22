Такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал бывший секретарь СНБО Александр Данилюк. Он заявил, что именно поэтому Россия и не реагирует на сообщения в СМИ о вероятном привлечении США.

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"США может лишиться потенциала"

Экс-секретарь Совбеза Александр Данилюк считает, что США могут лишиться своего потенциала в случае подключения к переговорам по Донбассу.

Я постоянно подчеркивал, что присоединение США к нормандскому формату является ошибочным путем. И меня удивляет, что позиция нашей власти совпадает с позицией российской власти,

– сказал Данилюк.

Относительно потенциала он уточнил: сам формат и является тупиковым, поэтому все возможности США помочь с решением конфликта будут нивелированы.

По мнению Данилюка, США стоит привлекать к новому формату с совершенно новыми подходами.

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