Такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал бывший секретарь СНБО Александр Данилюк. Он заявил, что именно поэтому Россия и не реагирует на сообщения в СМИ о вероятном привлечении США.
Недавно Ермак заявил о новом саммите "нормандской четверки"
"США может лишиться потенциала"
Экс-секретарь Совбеза Александр Данилюк считает, что США могут лишиться своего потенциала в случае подключения к переговорам по Донбассу.
Я постоянно подчеркивал, что присоединение США к нормандскому формату является ошибочным путем. И меня удивляет, что позиция нашей власти совпадает с позицией российской власти,
– сказал Данилюк.
Относительно потенциала он уточнил: сам формат и является тупиковым, поэтому все возможности США помочь с решением конфликта будут нивелированы.
По мнению Данилюка, США стоит привлекать к новому формату с совершенно новыми подходами.
Привлечение США в нормандский формат: главное
- Владимир Зеленский во время встречи с Ангелой Меркель заявил, что хотел бы помощи США в вопросе мирного урегулирования на Донбассе.
- Он намекнул на нормандский формат и предположил образование какого-то другого.
- 4 июля спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что руководитель ОП Андрей Ермак и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд обсудили привлечение США к нормандскому формату.
- 14 июля Андрей Ермак заявил, что встреча "нормандской четверки" для урегулирования ситуации на Востоке может состояться уже в ближайшее время.
- Между тем спикер Госдепартамента США Дерек Шолле заявил, что участие США в нормандском формате не поможет решить проблему агрессии России.