Таку думку в ефірі одного з телеканалів висловив колишній секретар РНБО Олександр Данилюк. Він заявив, що саме тому Росія і не реагує на повідомлення у ЗМІ про ймовірне залучення США.

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"США може позбутися потенціалу"

Екссекретар Радбезу Олександр Данилюк вважає, що США можуть позбутися свого потенціалу в разі підключення до переговорів щодо Донбасу.

Я постійно підкреслював, що приєднання США до Нормандського формату є хибним шляхом. І мене дивує, що позиція нашої влади збігається з позицією російської влади,

– сказав Данилюк.

Щодо потенціалу він уточнив: сам формат і є тупиковим, відтак усі можливості США допомогти із вирішенням конфлікту будуть нівельовані.

На думку Данилюка, США варто залучати до нового формату з абсолютно новими підходами.

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