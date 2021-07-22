Таку думку в ефірі одного з телеканалів висловив колишній секретар РНБО Олександр Данилюк. Він заявив, що саме тому Росія і не реагує на повідомлення у ЗМІ про ймовірне залучення США.
Нещодавно Єрмак заявив про новий саміт "нормандської четвірки"
"США може позбутися потенціалу"
Екссекретар Радбезу Олександр Данилюк вважає, що США можуть позбутися свого потенціалу в разі підключення до переговорів щодо Донбасу.
Я постійно підкреслював, що приєднання США до Нормандського формату є хибним шляхом. І мене дивує, що позиція нашої влади збігається з позицією російської влади,
– сказав Данилюк.
Щодо потенціалу він уточнив: сам формат і є тупиковим, відтак усі можливості США допомогти із вирішенням конфлікту будуть нівельовані.
На думку Данилюка, США варто залучати до нового формату з абсолютно новими підходами.
Залучення США у нормандський формат: головне
- Володимир Зеленський під час зустрічі з Ангелою Меркель заявив, що хотів би допомоги США у питанні мирного врегулювання на Донбасі.
- Він натякнув на нормандський формат і припустив утворення якогось іншого.
- 4 липня спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що керівник ОП Андрій Єрмак і заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд обговорили залучення США до нормандського формату.
- 14 липня Андрій Єрмак заявив, що зустріч "нормандської четвірки" для врегулювання ситуації на Сході може відбутися вже найближчим часом.
- Тим часом речник Держдепартаменту США Дерек Шолле заявив, що участь США в нормандському форматі не допоможе вирішити проблему агресії Росії.