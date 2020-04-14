Присоединение Украины к Программе расширенных возможностей НАТО: Столтенберг описал перспективы
Генеральный секретарь НАТО заявил, что Альянс и Украина делают все, чтобы укрепить партнерство. Однако пока рано говорить о присоединении Украины к Программе расширенных возможностей НАТО.
Про перспективи участі української сторони у програмі НАТО повідомив генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг.
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За його словами, НАТО співпрацює з країнами-партнерами за різними напрямками.
Ми вітаємо той факт, що у НАТО є так багато партнерів, і що ми можемо разом вирішувати спільні проблеми, такі як криза, пов'язана з COVID-19,
– зазначив генсекретар.
Він пояснив, що Україна допомагає членам організації, здійснюючи стратегічні повітряні перевезення.
Важливо! Мова йде про участь українських літаків Ан-225 "Мрія" і Ан-224 "Руслан" у доставці медичних засобів з Китаю до країн-членів НАТО, зокрема Польщі.
Генсек додав, що українські літаки мають величезний потенціал. Та наголосив, що Альянс вивчає, як може ще сильніше співпрацювати з Україною.
Доволі зарано робити висновки, але усе ми робимо разом, щоби зміцнити партнерство між НАТО й Україною,
– підсумував Столтенберг.
А питання Програми розширених можливостей є одним з елементів у межах цієї дискусії.
Що було раніше
- 1 листопада 2019 року на той час віцепрем'єр-міністр Дмитро Кулеба повідомив, що Україна звернулася до НАТО з проханням надати їй статус учасника Програми партнерства розширених можливостей.
- У межах такого партнерства Україна може отримати пріоритетний допуск до сертифікації заходів по лінії НАТО-Україна. Програмою передбачено розширений діалог у сфері розвідки, а також надання можливості представникам країни-партнера обіймати посади у штаб-квартирі НАТО.
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