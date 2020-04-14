Присоединение Украины к Программе расширенных возможностей НАТО: Столтенберг описал перспективы

Генеральный секретарь НАТО заявил, что Альянс и Украина делают все, чтобы укрепить партнерство. Однако пока рано говорить о присоединении Украины к Программе расширенных возможностей НАТО.

Про перспективи участі української сторони у програмі НАТО повідомив генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг.

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За його словами, НАТО співпрацює з країнами-партнерами за різними напрямками.

Ми вітаємо той факт, що у НАТО є так багато партнерів, і що ми можемо разом вирішувати спільні проблеми, такі як криза, пов'язана з COVID-19,

– зазначив генсекретар.

Він пояснив, що Україна допомагає членам організації, здійснюючи стратегічні повітряні перевезення.

Важливо! Мова йде про участь українських літаків Ан-225 "Мрія" і Ан-224 "Руслан" у доставці медичних засобів з Китаю до країн-членів НАТО, зокрема Польщі.

Генсек додав, що українські літаки мають величезний потенціал. Та наголосив, що Альянс вивчає, як може ще сильніше співпрацювати з Україною.

Доволі зарано робити висновки, але усе ми робимо разом, щоби зміцнити партнерство між НАТО й Україною,

– підсумував Столтенберг.

А питання Програми розширених можливостей є одним з елементів у межах цієї дискусії.

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