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      Присоединение Украины к Программе расширенных возможностей НАТО: Столтенберг описал перспективы

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      Столтенберг описав перспективи участі Україні у програмі НАТО / nato.int

      Генеральный секретарь НАТО заявил, что Альянс и Украина делают все, чтобы укрепить партнерство. Однако пока рано говорить о присоединении Украины к Программе расширенных возможностей НАТО.

      Про перспективи участі української сторони у програмі НАТО повідомив генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг.

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      За його словами, НАТО співпрацює з країнами-партнерами за різними напрямками.

      Ми вітаємо той факт, що у НАТО є так багато партнерів, і що ми можемо разом вирішувати спільні проблеми, такі як криза, пов'язана з COVID-19,
      – зазначив генсекретар.

      Він пояснив, що Україна допомагає членам організації, здійснюючи стратегічні повітряні перевезення.

      Важливо! Мова йде про участь українських літаків Ан-225 "Мрія" і Ан-224 "Руслан" у доставці медичних засобів з Китаю до країн-членів НАТО, зокрема Польщі.

      Генсек додав, що українські літаки мають величезний потенціал. Та наголосив, що Альянс вивчає, як може ще сильніше співпрацювати з Україною.

      Доволі зарано робити висновки, але усе ми робимо разом, щоби зміцнити партнерство між НАТО й Україною,
      – підсумував Столтенберг.

      А питання Програми розширених можливостей є одним з елементів у межах цієї дискусії.

      Що було раніше

      • 1 листопада 2019 року на той час віцепрем'єр-міністр Дмитро Кулеба повідомив, що Україна звернулася до НАТО з проханням надати їй статус учасника Програми партнерства розширених можливостей.
      • У межах такого партнерства Україна може отримати пріоритетний допуск до сертифікації заходів по лінії НАТО-Україна. Програмою передбачено розширений діалог у сфері розвідки, а також надання можливості представникам країни-партнера обіймати посади у штаб-квартирі НАТО.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости политики авиация Йенс Столтенберг НАТО Генсек НАТО
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