Приєднання України до Програми розширених можливостей НАТО: Столтенберг описав перспективи
Генеральний секретар НАТО заявив, що Альянс та Україна роблять все, аби зміцнити партнерство. Однак наразі зарано говорити про приєднання України до Програми розширених можливостей НАТО.
Про перспективи участі української сторони у програмі НАТО повідомив генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг.
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За його словами, НАТО співпрацює з країнами-партнерами за різними напрямками.
Ми вітаємо той факт, що у НАТО є так багато партнерів, і що ми можемо разом вирішувати спільні проблеми, такі як криза, пов'язана з COVID-19,
– зазначив генсекретар.
Він пояснив, що Україна допомагає членам організації, здійснюючи стратегічні повітряні перевезення.
Важливо! Мова йде про участь українських літаків Ан-225 "Мрія" і Ан-224 "Руслан" у доставці медичних засобів з Китаю до країн-членів НАТО, зокрема Польщі.
Генсек додав, що українські літаки мають величезний потенціал. Та наголосив, що Альянс вивчає, як може ще сильніше співпрацювати з Україною.
Доволі зарано робити висновки, але усе ми робимо разом, щоби зміцнити партнерство між НАТО й Україною,
– підсумував Столтенберг.
А питання Програми розширених можливостей є одним з елементів у межах цієї дискусії.
Що було раніше
- 1 листопада 2019 року на той час віцепрем'єр-міністр Дмитро Кулеба повідомив, що Україна звернулася до НАТО з проханням надати їй статус учасника Програми партнерства розширених можливостей.
- У межах такого партнерства Україна може отримати пріоритетний допуск до сертифікації заходів по лінії НАТО-Україна. Програмою передбачено розширений діалог у сфері розвідки, а також надання можливості представникам країни-партнера обіймати посади у штаб-квартирі НАТО.
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