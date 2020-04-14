Літак Ан-225 "Мрія" доправив до Польщі медзасоби, за його посадкою спостерігали 80 тисяч людей

Український літак Ан-225 "Мрія" доставив до Варшави медичне обладнання з Китаю для боротьби з коронавірусом. Приліт такого великого літака викликав справжній ажіотаж.

Ан-225 доправив до Варшави 96 тонн засобів індивідуального захисту з китайського міста Тяньцзінь. У тому числі 76 тонн захисних костюмів, 11 тонн захисних щитків на голову і 9 тонн медичних масок. Це все на замовлення польських корпорацій KGHM та Lotos, пише Gazeta.pl.

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Він вилетів в понеділок, здійснив посадку на дозаправлення в Алмати. І лише у вівторок о 9:57 за місцевим часом прибув до Варшави.

За прямою трансляцією посадки літака у варшавському аеропорті Шопена на сторінці летовища у Facebook спостерігало 80 тисяч осіб. При цьому керівництво аеропорту закликало людей не приходити дивитися на літак вживу через карантин.

Відео прямої трансляції посадки Ан-225 "Мрія" у Варшаві (дивитися з 38 хвилини)

Також були трансляції й на інших сторінках місцевих ЗМІ. Ще 140 тисяч осіб відстежували політ "Мрії" на Flightradar24.

The #AN225 flight has entered Polish airspace. Currently 140.000 users are tracking the flight at Flightradar24https://t.co/W2hcoVFKtq pic.twitter.com/6uMrm0yfci — Flightradar24 (@flightradar24) April 14, 2020

При цьому "Мрії" доведеться зробити як мінімум ще один політ з Китаю до Польщі. Адже в угоді передбачено постачання 400 тонн вантажу.

Варто відзначити, що для самого літака це перший комерційний рейс з 2018 року. До цього часу Ан-225 перебував на технічному обслуговуванні та модернізації.

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