Літак Ан-225 "Мрія" доправив до Польщі медзасоби, за його посадкою спостерігали 80 тисяч людей
Український літак Ан-225 "Мрія" доставив до Варшави медичне обладнання з Китаю для боротьби з коронавірусом. Приліт такого великого літака викликав справжній ажіотаж.
Ан-225 доправив до Варшави 96 тонн засобів індивідуального захисту з китайського міста Тяньцзінь. У тому числі 76 тонн захисних костюмів, 11 тонн захисних щитків на голову і 9 тонн медичних масок. Це все на замовлення польських корпорацій KGHM та Lotos, пише Gazeta.pl.
До слова Ан-225 "Мрія": що потрібно знати про українського гіганта
Він вилетів в понеділок, здійснив посадку на дозаправлення в Алмати. І лише у вівторок о 9:57 за місцевим часом прибув до Варшави.
За прямою трансляцією посадки літака у варшавському аеропорті Шопена на сторінці летовища у Facebook спостерігало 80 тисяч осіб. При цьому керівництво аеропорту закликало людей не приходити дивитися на літак вживу через карантин.
Відео прямої трансляції посадки Ан-225 "Мрія" у Варшаві (дивитися з 38 хвилини)
Також були трансляції й на інших сторінках місцевих ЗМІ. Ще 140 тисяч осіб відстежували політ "Мрії" на Flightradar24.
При цьому "Мрії" доведеться зробити як мінімум ще один політ з Китаю до Польщі. Адже в угоді передбачено постачання 400 тонн вантажу.
Варто відзначити, що для самого літака це перший комерційний рейс з 2018 року. До цього часу Ан-225 перебував на технічному обслуговуванні та модернізації.
Коронавірус в Польщі: головне
- У Польщі зафіксовано понад 7 тисяч інфікованих на коронавірус (станом на 14 квітня).
- Від COVID-19 в країні померла 251 людина.
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