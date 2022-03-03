Как присоединиться к Иностранному легиону: инструкция от Генштаба ВСУ
Источник:Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал подробную инструкцию, как присоединиться к иностранным легионам. Туда могут присоединиться люди со всего мира.
Военные призывают иностранцев, которые готовы бороться против оккупантов, присоединяться в ряды Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Для этого не нужны визы, а украинские дипломаты помогут со всеми вопросами.
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем гражданам дружественных к Украине государств, чтобы они приехали в Украину и вместе с храбрыми Вооруженными силами боролись и побеждали российских оккупантов, – говорится в заметке.
Как присоединиться к интернациональному Легиону
Шаг 1
Обратитесь в посольство Украины в ваших государствах с намерением присоединиться к интернациональному Легиону. Вам поможет военный атташе или консул. Их контакты можно найти на сайте посольств. Есть три варианта: напрямую прийти в Посольство, позвонить или же написать на электронную почту.
Шаг 2
Уточните, какие именно документы и оснащение (одежда) вам нужно или рекомендовано иметь.
Среди документов: внутренний паспорт, загранпаспорт, документы, подтверждающие прохождение военной службы или службы в силовых структурах; документы об участии в боевых действиях и тому подобное. В посольстве все уточнят.
Шаг 3
Прийти в посольство вместе с документами. Там состоится собеседование с атташе, который поможет урегулировать визовые вопросы.
Шаг 4
Написать письменное заявление о вступлении в интернациональный легион по контракту в добровольном порядке. Военный атташе окажет помощь.
Шаг 5
Получить инструкции относительно того, как прибывать в Украину, о нужных документах и оснащении.
Если есть возможность, взять с собой военную одежду или ее элементы, шлем, бронежилет, экипировку и тому подобное.
Шаг 6
Отправиться по определенному маршруту. Работники посольств, консульств, территориальной обороны будут помогать на пути выдвижения. Контакты получите в соответствующем Посольстве Украины в вашей стране.
Шаг 7
Когда прибудете в Украину, приходите на пункт сбора, вступаете (подписываете контракт) в Иностранный легион территориальной обороны Украины и идете бороться против оккупантов вместе с другими бойцами.
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