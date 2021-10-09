Приспешник Гитлера Геббельс все еще является почетным гражданином Потсдама

В Потсдаме в Германии мэрия узнала очень неприятную новость. Министр пропаганды Третьего Рейха Йозеф Геббельс до сих пор официально является почетным гражданином этого города.

Это почетное звание Геббельсу предоставили еще в далеком 1938 году. И с тех пор никто во власти не додумался его отменить.

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Геббельс все еще почетный гражданин Потсдама

По правде говоря, министру пропаганды нацистской Германии времен Адольфа Гитлера Йозефу Геббельсу звание почетного гражданина предоставил город Бабельсберг. Это произошло 1 апреля 1938. Через год после того Бабельсберг включили в состав Потсдама, столицы региона Бранденбург.

Теоретически почетное гражданство официально прекращается со смертью отмеченного.

Геббельс, любимец Гитлера, создатель "10 заповедей национал-социализма" и всей пропагандистской машины Третьего Рейха, покончил с собой 1 мая 1945 – убив при этом 6 своих детей и жену.

Тем не менее опубликованный городом список почетных граждан не содержит информации об отзыве этой чести касаемо Геббельса. А вот касаемо самого Адольфа Гитлера и его министра внутренних дел Вильгельма Фрика – содержит.

На сайте мэрии, где есть список почетных граждан Потсдама с XIX века, указано, что почетное гражданство Геббельса "не отменили посмертно, вероятно, из-за незнания об этой награде".

Запись обнаружили исследователи, изучавшие архивы.

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