Приспешник Гитлера Геббельс все еще является почетным гражданином Потсдама
Источник:dpa
В Потсдаме в Германии мэрия узнала очень неприятную новость. Министр пропаганды Третьего Рейха Йозеф Геббельс до сих пор официально является почетным гражданином этого города.
Это почетное звание Геббельсу предоставили еще в далеком 1938 году. И с тех пор никто во власти не додумался его отменить.
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Геббельс все еще почетный гражданин Потсдама
По правде говоря, министру пропаганды нацистской Германии времен Адольфа Гитлера Йозефу Геббельсу звание почетного гражданина предоставил город Бабельсберг. Это произошло 1 апреля 1938. Через год после того Бабельсберг включили в состав Потсдама, столицы региона Бранденбург.
Теоретически почетное гражданство официально прекращается со смертью отмеченного.
- Геббельс, любимец Гитлера, создатель "10 заповедей национал-социализма" и всей пропагандистской машины Третьего Рейха, покончил с собой 1 мая 1945 – убив при этом 6 своих детей и жену.
- Тем не менее опубликованный городом список почетных граждан не содержит информации об отзыве этой чести касаемо Геббельса. А вот касаемо самого Адольфа Гитлера и его министра внутренних дел Вильгельма Фрика – содержит.
На сайте мэрии, где есть список почетных граждан Потсдама с XIX века, указано, что почетное гражданство Геббельса "не отменили посмертно, вероятно, из-за незнания об этой награде".
Запись обнаружили исследователи, изучавшие архивы.
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