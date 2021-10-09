Це почесне звання Геббельсу надали ще в далекому 1938 році. І відтоді ніхто у владі не додумався його скасувати.

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Геббельс досі почесний громадянин Потсдама

Правду кажучи, міністру пропаганди нацистської Німеччини часів Адольфа Гітлера Йозефу Геббельсу звання почесного громадянина надало місто Бабельсберг. Це сталося 1 квітня 1938 року. Через рік після того Бабельсберг включили до складу Потсдама, столиці регіону Бранденбург.

Теоретично почесне громадянство офіційно припиняється зі смертю відзначеного.

Геббельс, улюбленець Гітлера, творець "10 заповідей націонал-соціалізму" і всієї пропагандистської машини Третього Рейху, вкоротив собі віку 1 травня 1945 – вбивши при цьому 6 своїх дітей та дружину.

А проте опублікований містом список почесних громадян не містить інформації про відкликання цієї честі стосовно Геббельса. А от стосовно самого Адольфа Гітлера та його міністра внутрішніх справ Вільгельма Фріка – містить.

На сайті мерії, де є список почесних громадян Потсдаму з XIX століття, зазначено, що почесне громадянство Геббельса "не скасували посмертно, ймовірно, через незнання про цю нагороду".

Запис виявили дослідники, які вивчали архіви.

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