Сукало – ветеран судебной работы СССР и лукашенковской Белоруссии. Он родился в 1942 году в Минске.
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Глава верховного суда Беларуси – в реанимации
80-летний председатель Верховного Суда уже долго находится в реанимации. Белорусские журналисты рассказали, что Сукало уже некоторое время не появляется на работе и в официальных сводках БелТА.
По нашей информации, состояние здоровья Сукало ухудшилось, за его жизнь борются врачи в реанимации,
– говорится в сообщении.
До поступления на юридический факультет Белорусского государственного университета Сукало работал токарем. Также он успел побыть в должностях:
- министра юстиции БССР,
- заместителя председателя Верховного суда УССР.
Кроме того, Сукало был в центральном комитете коммунистической партии БССР, а после прихода к власти Александра Лукашенко вновь стал министром юстиции, но уже независимой Беларуси.
В 1997 году после антиконституционного референдума был назначен председателем верховного суда. В этой должности он работает до сих пор.
Белорусские журналисты отмечают, что Сукало занимался созданием режима личной власти и истощением судебной системы. За время его председательства процент обвинительных приговоров достиг 99,7%, а по политическим делам – 100%. То есть белорусам стало фактически невозможно доказать свою невиновность.