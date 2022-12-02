Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Он считает, что главу белорусского МИД ликвидировали.

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Почему Лукашенко не поехал в Москву

Пионтковский отметил, что после этого инцидента Александр Лукашенко изменил вектор своего поведения.

На следующий день после неожиданной и загадочной смерти Макея появилось сообщение о том, что Лукашенко собирается в Москву на срочную встречу с Владимиром Путиным.

Далее белорусский диктатор на несколько дней исчез из информационного пространства.

А 2 декабря появилась информация о том, что самопровозглашенный президент Беларуси провел телефонный разговор с Путиным.

По словам публициста, белорусский диктатор воздержался под поездки в Россию.

Лукашенко не так глуп. В Москву он не поехал, ведь там с ним может случиться разное,

– сказал Пионтковский.

Он добавил, что самопровозглашенный президент Беларуси это прекрасно понимает, что и побудило его не ехать к Путину.

Удастся ли Путину втянуть Беларусь в войну

Как отметил оппозиционер, Макей был для белорусского диктатора "окном" во внешний мир. Именно через главу МИД происходила коммуникация с Западом и даже с Китаем.

Сейчас у Лукашенко ничего не осталось ничего, кроме его вечной дружбы-ненависти с Путиным. И Путин может надеяться, что сейчас он заставит белорусского диктатора вступить в войну против Украины,

– сказал Пионтковский.

Однако, по словам публициста, глава Кремля сейчас находится в таком положении, когда все предпринимаемые им шаги оказываются самоубийством.

"Допустим, он заставит Лукашенко отдать приказ и отправить в Украину 15 или 30 тысяч белорусов. Однако они не пойдут. Ведь мотивация белорусских солдат гораздо меньше, чем даже российских "мобиков", – отметил Пионтковский.

"Белорусы могут повернуть оружие против россиян"

Он предположил, что белорусские военные, в случае такого приказа, могут наоборот "повернуть оружие против россиян".

Тогда будет понятно, что Лукашенко фактически заложник, а Беларусь оккупирована россиянами. Национальная же идентичность белорусского общества сохранилась. Мы это видели во время протестов после выборов, сфальсифицированных Лукашенко,

– сказал Пионтковский.

Оппозиционер добавил, что сейчас самопровозглашенный президент Беларуси пытается "петлять", чтобы избежать участия в войне. Однако, даже если Путину удастся дожать Лукашенко и втянуть Беларусь в войну, по мнению Пионтковского, это лишь создаст дополнительные проблемы для Москвы.

Андрей Пионтковский рассказал, почему Лукашенко не поехал к Путину: смотрите видео

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