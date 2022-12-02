Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Він вважає, що очільника білоруського МЗС ліквідували.

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Чому Лукашенко не поїхав у Москву

Піонтковський зауважив, що після цього інциденту Алєксандр Лукашенко змінив вектор своєї поведінки.

Наступного дня після несподіваної та загадкової смерті Макея з'явилися повідомлення про те, що Лукашенко збирається у Москву на термінову зустріч з Владіміром Путіним.

Далі білоруський диктатор на кілька днів зник з інформаційного простору.

А 2 грудня з'явилася інформація про те, що самопроголошений президент Білорусі провів телефонну розмову з Путіним.

За словами публіциста, білоруський диктатор утримався під поїздки у Росію.

Лукашенко не такий дурний. У Москву він не поїхав, адже там з ним може трапитися різне,

– сказав Піонтковський.

Він додав, що самопроголошений президент Білорусі це чудово розуміє, що й спонукало його не їхати до Путіна.

Чи вдасться Путіну втягнути Білорусь у війну

Як зазначив опозиціонер, Макей був для білоруського диктатора "вікном" у зовнішній світ. Саме через главу МЗС відбувалася комунікація з Заходом і навіть з Китаєм.

Зараз у Лукашенка нічого не залишилося, крім його вічної дружби-ненависті з Путіним. І Путін може сподіватися, що зараз він змусить білоруського диктатора вступити у війну проти України,

– сказав Піонтковський.

Однак, за словами публіциста, очільник Кремля зараз перебуває у такому становищі, коли всі кроки, які він робить, виявляються самогубством.

"Припустимо, він змусить Лукашенка віддати наказ і відправити в Україну 15 чи 30 тисяч білорусів. Однак вони не підуть. Адже мотивація білоруських солдатів набагато менша, ніж навіть російських "мобіків", – зазначив Піонтковський.

"Білоруси можуть повернути зброю проти росіян"

Він припустив, що білоруські військові у разі такого наказу можуть навпаки "повернути зброю проти росіян".

Тоді буде зрозуміло, що Лукашенко фактично є заручником, а Білорусь окупована росіянами. А національна ідентичність білоруського суспільства збереглася. Ми це бачили під час протестів після виборів, які сфальсифікував Лукашенко,

– сказав Піонтковський.

Опозиціонер додав, що зараз самопроголошений президент Білорусі намагається "петляти", аби уникнути участі у війні. Однак навіть якщо Путіну вдасться дотиснути Лукашенка та втягнути Білорусь у війну, на думку Піонтковського, це лише створить додаткові проблеми для Москви.

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