Приспешник Путина Мадуро заявил, что Третья мировая уже началась: пока экономическая
Источник:твиттер Николаса Мадуро
Президент Венесуэлы заявил, что Третья мировая война уже началась, пока она экономическая. Однако Николас Мадуро считает, что есть угроза ядерной войны.
Венесуэла является одной из немногих стран, поддерживающих Россию в ее агрессии и зверствах по отношению к Украине. Союзник главы Кремля Николас Мадуро заговорил о Третьей мировой.
В то же время Венесуэла может увеличить добычу нефти для США взамен российскому импорту
Мадуро заявляет об угрозе ядерной войны
Президент Венесуэлы 9 марта назвал "санкции в отношении экономик отдельных стран предпосылками для перерастания ситуации в вооруженный конфликт всемирного масштаба".
Есть реальная опасность, что в современном мире начнется ядерная война. Венесуэла бьет в набат!
– написал он.
Политик считает, что Третья мировая война уже началась, а ее первая фаза носит экономический характер. По мнению Мадуро, санкции, эмбарго, неопределенность с поставками нефти, топлива, железа, пшеницы, удобрений, риса, сырья в целом, неопределенность с ценами на продовольствие, сырье, энергоресурсы, а также с использованием валют, финансовых систем являются признаками глобального противостояния.
Приспешник Путина призвал Запад отказаться от дальнейших санкций против России и пригрозил, что это "может поставить под угрозу существование человечества и планеты в случае ядерной войны".
Заметим, что такое заявление Мадуро сделал на фоне переговоров с США по увеличению добычи нефти для этой страны.
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