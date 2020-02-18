Пристайко о "12 шагах к миру": Мы сами разберемся с идентичностью

Опубликованные на сайте Мюнхенской конференции по безопасности так называемых 12 шагов к миру напоминают выполнения определенного политического заказа.

План не учитывает международное право, которое требует от РФ уйти с территории Украины и вернуть аннексированный Крым. Об этом сказал глава МИД Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова".

К теме: Зеленский о 12 мюнхенских шагах к миру: Можно было спросить у нас

"Это не первый план, который предлагается Украине для того, чтобы каким-то образом решить то, что, по мнению многих людей, украинская власть не может, не способна", – отметил министр.

Пристайко добавил, что "есть люди, которые искренне хотят помочь и предлагают свой план, есть те, кто выполняет определенный политический заказ".

Если выбирать между этими двумя крайностями, то, по моему мнению, предложенный план где-то посередине, но ближе к тем, кто выполняет определенный политический заказ,

– подчеркнул он.

Глава МИД также прокомментировал пункт о поиске Украины своей идентичности.

"Ну, и окончательно то, что вышибает нас всех, это последний пункт, Украина должна начать поиск своей идентичности. Ну, спасибо очень, мы разберемся, надо ли нам это делать", – сказал Пристайко.

Что это за план "примирения" и что с ним не так

Его предложили на Мюнхенской конференции 14 февраля. "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" сразу после своего появления на сайте Мюнхенской безопасности конференции вызвал шквал критики. После этого его удалили с сайта Мюнхенской безопасности конференции, но уже на следующий день вернули.

Этот план предусматривал восстановление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований по Донбассу.

и без выполнения требований по Донбассу. В то же время он предлагает постепенное снятие санкций с России , сближение между России с Евросоюзом.

, сближение между России с Евросоюзом. План также предлагает "всеукраинский общенациональный диалог по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию".

В разработке этого документа принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Все они известны тягой к сотрудничеству с Россией и учетом ее интересов.

Американские эксперты отмечают, что некоторые из шагов резонируют с идеями, выдвинутыми российской стороной, пишет Atlantic Council.