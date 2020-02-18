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      Пристайко о "12 шагах к миру": Мы сами разберемся с идентичностью

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      Пристайко прокомментировал 12 шагов к миру в Мюнхене / Пресс-служба Кабинета министров

      Опубликованные на сайте Мюнхенской конференции по безопасности так называемых 12 шагов к миру напоминают выполнения определенного политического заказа.

      План не учитывает международное право, которое требует от РФ уйти с территории Украины и вернуть аннексированный Крым. Об этом сказал глава МИД Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова".

      К теме: Зеленский о 12 мюнхенских шагах к миру: Можно было спросить у нас

      "Это не первый план, который предлагается Украине для того, чтобы каким-то образом решить то, что, по мнению многих людей, украинская власть не может, не способна", – отметил министр.

      Пристайко добавил, что "есть люди, которые искренне хотят помочь и предлагают свой план, есть те, кто выполняет определенный политический заказ".

      Если выбирать между этими двумя крайностями, то, по моему мнению, предложенный план где-то посередине, но ближе к тем, кто выполняет определенный политический заказ,
      – подчеркнул он.

      Глава МИД также прокомментировал пункт о поиске Украины своей идентичности.

      "Ну, и окончательно то, что вышибает нас всех, это последний пункт, Украина должна начать поиск своей идентичности. Ну, спасибо очень, мы разберемся, надо ли нам это делать", – сказал Пристайко.

      Что это за план "примирения" и что с ним не так

      Его предложили на Мюнхенской конференции 14 февраля. "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" сразу после своего появления на сайте Мюнхенской безопасности конференции вызвал шквал критики. После этого его удалили с сайта Мюнхенской безопасности конференции, но уже на следующий день вернули.

      • Этот план предусматривал восстановление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований по Донбассу.
      • В то же время он предлагает постепенное снятие санкций с России, сближение между России с Евросоюзом.
      • План также предлагает "всеукраинский общенациональный диалог по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию".

      В разработке этого документа принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Все они известны тягой к сотрудничеству с Россией и учетом ее интересов.

      Американские эксперты отмечают, что некоторые из шагов резонируют с идеями, выдвинутыми российской стороной, пишет Atlantic Council.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости России МИД Украины Мюнхенская конференция Вадим Пристайко
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