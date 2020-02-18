Пристайко про "12 кроків до миру": Ми самі розберемось з ідентичністю

Опубліковані на сайті Мюнхенської конференції з безпеки так званих 12 кроків до миру нагадують виконання певного політичного замовлення.

План не враховує міжнародне право, яке вимагає від РФ піти з території України й повернути анексований Крим. Про це сказав глава МЗС Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова".

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"Це не перший план, який пропонується Україні для того, щоб якимось чином владнати те, що, на думку багатьох людей, українська влада не може, не здатна", – зазначив міністр.

Пристайко додав, що "є люди, які щиро хочуть допомогти і пропонують свій план, є ті, які виконують певне політичне замовлення".

Якщо обирати між цими двома крайностями, то, на мою думку, запропонований план десь посередині, але ближче до тих, хто виконує певне політичне замовлення,

– наголосив він.

Глава МЗС також прокоментував пункт про пошук Україною своєї ідентичності.

"Ну, і остаточно те, що вишибає нас всіх, це останній пункт, що Україна має розпочати пошук своєї ідентичності. Ну, дякую дуже, ми розберемось, чи треба нам це робити", – відповів Пристайко.

Що це за план "примирення" і що з ним не так

Його запропонували на Мюнхенській конференції 14 лютого. "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" відразу після своєї появи на сайті Мюнхенської безпекової конференції викликав шквал критики. Після цього його видалили з сайту Мюнхенської безпекової конференції, але вже наступного дня повернули.

Цей план передбачав відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог щодо Донбасу.

та без виконання вимог щодо Донбасу. Водночас він пропонує поступове зняття санкцій з Росії , зближення між Росії із Євросоюзом.

, зближення між Росії із Євросоюзом. План також пропонує "всеукраїнський загальнонаціональний діалог щодо визначення нової ідентичності України , який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію".

В розробці цього документу брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Олексій Семеній. Усі вони відомі тяжінням до співпраці із Росією та врахуванням її інтересів.

Американські експерти наголошують, що деякі з кроків резонують з ідеями, висунутими російською стороною, пише Atlantic Council.