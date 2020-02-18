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      Пристайко про "12 кроків до миру": Ми самі розберемось з ідентичністю

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      Прстайко прокоментував 12 кроків до миру в Мюнхені / Пресслужба Кабінету міністрів

      Опубліковані на сайті Мюнхенської конференції з безпеки так званих 12 кроків до миру нагадують виконання певного політичного замовлення.

      План не враховує міжнародне право, яке вимагає від РФ піти з території України й повернути анексований Крим. Про це сказав глава МЗС Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова".

      До теми: Зеленський про 12 мюнхенських кроків до миру: Можна було запитати в нас

      "Це не перший план, який пропонується Україні для того, щоб якимось чином владнати те, що, на думку багатьох людей, українська влада не може, не здатна", – зазначив міністр.

      Пристайко додав, що "є люди, які щиро хочуть допомогти і пропонують свій план, є ті, які виконують певне політичне замовлення".

      Якщо обирати між цими двома крайностями, то, на мою думку, запропонований план десь посередині, але ближче до тих, хто виконує певне політичне замовлення,
      – наголосив він.

      Глава МЗС також прокоментував пункт про пошук Україною своєї ідентичності.

      "Ну, і остаточно те, що вишибає нас всіх, це останній пункт, що Україна має розпочати пошук своєї ідентичності. Ну, дякую дуже, ми розберемось, чи треба нам це робити", – відповів Пристайко.

      Що це за план "примирення" і що з ним не так

      Його запропонували на Мюнхенській конференції 14 лютого. "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" відразу після своєї появи на сайті Мюнхенської безпекової конференції викликав шквал критики. Після цього його видалили з сайту Мюнхенської безпекової конференції, але вже наступного дня повернули.

      • Цей план передбачав відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог щодо Донбасу.
      • Водночас він пропонує поступове зняття санкцій з Росії, зближення між Росії із Євросоюзом.
      • План також пропонує "всеукраїнський загальнонаціональний діалог щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію".

      В розробці цього документу брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Олексій Семеній. Усі вони відомі тяжінням до співпраці із Росією та врахуванням її інтересів.

      Американські експерти наголошують, що деякі з кроків резонують з ідеями, висунутими російською стороною, пише Atlantic Council.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Мюнхенська конференція Новини Росії МЗС України Вадим Пристайко
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